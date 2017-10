Zeytinler Köyü'nde dayanışma tarhanası

Urla Belediyesi ve Zeytinler Köyü'nün kadınları tarafından 'Sofraların Sultanı' olarak bilinen tarhana yapıldı. Urla'nın bereketli topraklarının ürünleri, ninelerin tariflerine göre yoğruldu

Dayanışmanın gücü ve emeğiyle gerçekleşen tarhana yapımına Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar da eşlik etti. Geçmişten günümüze anneannelerden öğrenilen mutfak kültürünü Urla'da yaşatmak istediklerini dile getiren Başkan Uyar, köy sakinleri ile sohbet etti. Kültürümüzün en önemli geleneği olan ve her sene sonbaharda farklı tariflerle de olsa her evde yapılan tarhananın yapımında köy sakinleri birlik ve beraberliğin gücünü bir kez daha gösterdiler.



Kültürümüz unutulmasın



Etkinlikte konuşan Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, 'Adları her ne kadar mahalle olsa da biz köy demeyi köylüyüm demeyi çok seviyoruz. Biz köy hayatını devam ettirmeyi hedefliyoruz. Biz kültürümüzü devam ettirmek istiyoruz. Çok güzel bir kültüre sahibiz. Mutfak Kültürümüz unutulmasın istiyoruz. Çocuklarımız fast food la değilde tarhanayla büyüsün istiyoruz. Onun yapımına harcanan emeği görsün istiyoruz' dedi.

Başkan Sibel Uyar şunları söyledi: 'İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Daire Başkanlığıyla birlikte güzel işler yapıyoruz. İstiyoruz ki köylü malını satmasın, burada tarım yapsın, toprağından para kazansın. Biz bilimin ışığında, bilimin önderliğinde bunları hep beraber nasıl yapabiliriz derdindeyiz. Enginar Festivali yaptık. Bizim amacımız festival yapıp eğlenmek değildir. Enginar Festivaliyle üç yılda tarım alanlarında yüzde 42'lik artış oldu. Geçen yıl üç kadın üreticimizle çilek dikelim dedik. Diktiler ve çok güzel bir şekilde karşılığını aldılar. Bu karşılığın sayesinde çilek üreticilerimizin sayısı bu yıl 25'e çıktı. Biz kırsal kalkınmayı desteklemek istiyoruz. Bugün buradaki kadınlar evlerinde çalışan kadınlar. Bütün köylerde lider kadın eğitimleri verdik. Ve şimdi bu köyün bir kadın kahvehanecisi var. Bizler laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin bireyleriyiz. Cumhuriyetimize borçluyuz ve o borcu en iyi şekilde ödemek için çalışıyoruz.'