Zeytinlik alanda ceset bulundu!

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir kişi, zeytinlik alanda av tüfeğiyle öldürülmüş bulundu

Zeytinlik alanda ceset bulundu!

Alınan bilgiye göre, Ovakent-Konaklı karayolu Çeşme Başı mevkisinden zeytinlik alanda hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, üzerinden Zafer Koşar (35) adına düzenlenmiş kimlik çıkan kişinin av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Jandarma ekipleri, çevrede yaptığı aramada, Koşar'a ait olduğu tespit edilen bir motosiklet buldu.

Koşar'ın cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #ceset #ölü
Önceki Haber
Tacize uğrayan kadınlar teşhis edince, o da suçunu kabul etti
Sonraki Haber
Zeytinlik alanda ceset bulundu!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.