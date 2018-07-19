Zeytinlik alanın asfaltlanmasına tepki!

Ege Üniversitesi Kampusu içerisinde bulunan zeytinlik sahanın otopark yapımı amacıyla asfaltlandığı haberlerine TMMOB ZMO İzmir Şubesi'nden tepki geldi

TMMOB ZMO İzmir Şubesi Başkanı Ferdan Çiftçi adına yapılan açıklamada şunlar belirtildi: Ege Üniversitesi Kampusu içerisinde bulunan zeytinlik sahanın otopark yapımı amacıyla asfaltlandığı haberleri basına yansıyınca hemen kampüse giderek yerinde inceleme yaptık. Gördüğümüz manzara gerçekten çok kötüydü. Ne yazık ki bizim öğrenciliğimizde dikilen ve yıllarca öğrencilerin uygulama alanı olarak yararlandıkları ve üretim yapılan şimdiki Eğitim Fakültesi yakınındaki Ege Üniversitesi zeytinliğimiz bir kısmı asfaltlanmış bir haldeydi ve çalışma devam ediyordu. Zeytinliğimiz asfaltla kaplanarak resmen katlediliyordu. Bu yetmezmiş gibi Ayrıca basında yer alan şekliyle 2014 yılında zamanın Rektörü Prof. Dr. Candeğer YILMAZ ve Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr Akın Olgun tarafından aynı alana öğrencilerle birlikte dikilmiş olan 285 adet Zeytin fidan da yerinde yoktu. Yani alandan sökülmüştü. O fidan dikim töreninde Rektör Candeğer Yılmaz Ege Üniversitesi 1955 yılında 1 Zeytin ağacı dikilerek kurulmuştur, bizde şimdi buraya ölümsüzlük ve sonsuzluk dikiyoruz demişti. Yani Ege Üniversitesi’nin temelinde Zeytin ağacı vardı. Ancak ne üzücüdür ki geldiğimiz noktada ölmez ağaç zeytin bir otoparka kurban edilmiştir. Ne yazık ki tüm bunlar, birçok meslektaşım gibi benim de bugüne kadar mezun olmaktan onur duyduğum 63 yıllık Ziraat Fakültemin olduğu Üniversitemde yapılmıştır. Üniversite’nin tarihine de sahip çıkılmamıştır. Geçmişine sahip çıkmayanlar geleceği kuramazlar. Bunu kabul etmiyoruz. Bu bizi üzmüş, içimizi acıtmıştır. Bu katliama sessiz kalmayacağız.

Alanın otopark yapılmasını asla doğru bulmuyoruz. Ancak teknik bir değerlendirmenin yararlı olacağını düşünüyoruz. Zorunluluktan kaynaklı yapılacak olsa bile, ağaçların taç izdüşümlerine denk düşen bir havuz, her ağaç için ayrılmalı ve diğer alanlar toprak havalanmasını ve su geçirgenliği sağlayacak kilit taşla kaplanmalıydı. Ancak ne yazık ki çok hoyratça davranılarak zemin asfaltla kaplanmış ve ağaçlar için yeterli kök boğazı havuzu bırakılmamıştır. Asfaltın neden olduğu sıcaklıktan ağaçların yüzeysel ve kılcal kökleri zarar görecek, asfaltın su geçirimsizliği ve yeterli genişlikte bırakılmayan kök boğazı havuzları nedeniyle iyi beslenemeyecek uzun vadede zeytin ağaçları kuruyacaktır. Bu bir zeytin katliamıdır.

Tüm bunlar yapılırken Ziraat Fakültesi’nden görüş, sökülen zeytinler için 3573 Sayılı Zeytincilik Kanunu 20. Maddesine göre Tarım Orman İl Müdürlüğünden söküm izni alınmış mıdır. Eğer İl Tarım Müdürlüğünden izin alınmamışsa 3573 sayılı kanuna göre suç işlenmiştir. İl müdürlüğü izin verdi ise bunu hangi gerekçelerle vermiştir. Bu soruların yanıtlarını da tüm kamuoyu gibi bizde bekliyoruz.

Bu sürece nasıl gelindiğine baktığımızda ise şunu görüyoruz. Ege Üniversitesi içerisinde bir süredir takip ettiğimiz şekliyle yol kenarlarındaki otoparklar kaldırılmış beton mantar ve plastik engellerle araç parkları engellenmiştir. Bize bu durumu öğrenci otoparkları kaldırılıyor diye gelen öğrencilerimize de gayet iyi niyetli bir şekilde kampüse metro ve toplu ulaşım imkanı olduğunu ve bunları kullanmalarını önermiştik. Ancak görüyoruz ki rektörlük bir ticari işletme mantığıyla hareket etmiştir. Yol kenarlarına araç parkı engellenerek, araçların yapılacak otoparka yönlendirilmesi amaçlanmıştır. Öğrenci müşteri, Üniversite bir ticari işletme değil eğitim ve bilim mekanıdır.

Tüm bu yapılanları kınıyoruz ve sayın rektörü bu işlemleri durdurmaya, üniversitenin tarihine sahip çıkmaya, asfalt dökümünü sonlandırmaya, dökülen asfaltı da söktürerek alanı eski haline döndürmeye ve öğrencilerimizin eğitimine katkı sunması amacıyla alanı eskiden olduğu gibi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümümüze devretmeye çağırıyoruz.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi olarak meslektaşlarımız ve kamu adına sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz.