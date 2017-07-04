Zeytinyağı alırken bunlara dikkat!

Zeytindostu Derneği Kurulu Başkanı Murat Çetin, tatilcileri yol kenarlarında, sağlıksız koşullarda satılan zeytinyağlarına karşı uyardı. Çetin, zeytinyağının hassas bir gıda olduğunu vurgulayarak, “Yol kenarlarından satın alınan yağlar ciddi sağlık riski taşıyor" dedi

Yaz aylarında tatil nedeniyle yollara düşen vatandaşların, doğal zeytinyağı satın alma düşüncesiyle, okside olmuş ve sızma zeytinyağı özelliğini kaybetmiş yağları alarak ciddi bir sağlık riskiyle karşı karşıya kalabileceğini dile getiren Zeytindostu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çetin, zeytinyağının et ve süt ürünlerinde olduğu gibi uygun olmayan noktalardan satın alınmaması gerektiğini dile getirdi. Hassas bir gıda olan zeytinyağının bir meyve suyu olduğunun altını çizen Çetin, tatilcileri sağlıksız zeytinyağlarına karşı şu sözlerle uyardı:



"Genelde yaz aylarında tatil bölgelerinde; yol kenarlarında satışa sunulan markasız, plastik meşrubat şişelerinde satılan zeytinyağları; iyi, kaliteli, gerçek bir zeytinyağından beklenen özelliklerde olmadığı gibi ciddi sağlık riskini de beraberinde taşımaktadır. Bu tür yol kenarlarından satın alınan zeytinyağları güneş altında birkaç saatte okside olarak sızma zeytinyağı özelliğini kaybeder. Genelde direk üreticiden, kendi yöresinden daha doğalını, en iyisini almaya çalışırken tamamen bozulmuş, okside olmuş, sızma kalitesini kaybetmiş zeytinyağı satın almış oluruz."



Murat Çetin, belirtilen noktalarda, sıcak altında, sağlıksız ambalajlarda satılan zeytinyağlarının tağşiş (karışım yağ) riskini de beraberinde getirdiğini sözlerine ekledi.



ZEYTİNYAĞI ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Zeytinyağının meyve suyu olduğunu belirten Çetin, zeytinyağı alırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini şöyle sıraladı:“Zeytinyağı gün ışığından ve sıcaklıktan korunmalı, ortam sıcaklığı 15 civarında olmalı. Nem ve kötü koku olmamalı. Zeytinyağı koyu renk cam şişede ambalajlanmış olmalıdır. Zeytinyağı ambalajı üzerinde marka, işletme kayıt numarası, üretim tarihi ve son kullanma tarihi, gibi bir gıda için mutlaka bilinmesi gereken bilgilerin bulunması gerekir."