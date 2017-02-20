Zihinsel engelli bebeğin bakımını üstlendi, 23 yaşına kadar büyüttü

İzmir'de biri zihinsel engelli 5 çocuk annesi Hatice Aydan Yücel, koruyuculuğunu üstlendiği zihinsel engelli bebeği de 23 yaşına getirerek büyük bir fedakarlık örneği gösterdi

İzmir'de biri zihinsel engelli 5 çocuk annesi Hatice Aydan Yücel, koruyuculuğunu üstlendiği zihinsel engelli bebeği de 23 yaşına getirerek büyük bir fedakarlık örneği gösterdi



"Onları görünce dayanamadım"



Annelik etme görevi kızında



"Hayalim milli takım"

Karşıyaka'da yaşayan 77 yaşındaki Hatice Aydan Yücel'in ağabeyi ve eşi, 23 yıl önce yaşanan trafik kazasında yaşamını yitirdi.Cenaze sırasında, trafik kazasından sağ kurtulan yeğeni ve çocuğunun sahipsiz kaldığını gören Yücel, anne ve bebeğine kol kanat gerdi.Cenaze sonrası anne oğulu evine alan, bakımlarını üstlenen Yücel, 2 yıl sonra yeğeninin evlenmesi sonrası da Ahmet Mete'nin bakımını üstlenmeye devam etti.Ahmet Mete'yi, 2 yaşındayken zihinsel engel teşhisi konması sonrası da bırakmayan Yücel, iki zihinsel engelli çocuğunun tedavisi ve eğitimi için de çaba gösterdi.Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 2002 yılında koruyucu ailelik kapsamında desteklenen Yücel, Türk Kadınlar Birliği tarafından "Yılın Annesi" seçildi.Çocuklarını büyüttüğü süreçte eşi iflas eden, maddi sıkıntılar yaşayan, geçimini bir süre evde dikiş yaparak sağlayan Yücel, tüm güçlüklere göğüs gererek koruyuculuğunu üstlendiği Ahmet'i 23 yaşına getirdi.Bu süreçte hobi olarak şiir de yazan fedakar anneye Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı destek verdi. Çocuk ve yaşam sevgisi konulu şiirlerini bakanlık sayesinde kitaplaştıran Yücel, satışından elde ettiği geliri de 3 okula bağışladı.Hatice Aydan Yücel, ağabeyi ve eşinin cenazesinde Ahmet'i henüz 19 günlükken annesinin kucağında gördüğünü, eşinden boşanması nedeniyle babasının yanında kalan yeğeninin çaresizliğini görünce yardım etmeye karar verdiğini belirtti.Bebeğin yurda, annenin ise sığınma evine teslim edileceğini öğrenince "olmaz öyle şey ben bakarım onlara" dediğini belirten Yücel, şöyle devam etti:"Eşimle çocukları çok seviyoruz. 5 çocuğumuz var hayalimiz 6 çocuğumuz olmasıydı. Ancak bir çocuğumuz doğumdan sonra yaşamını yitirdi. Ahmet bizim 6'ıncı çocuğumuz oldu. Ahmet'in bizimle birlikte yaşayan annesi bir süre sonra evlendi ancak biz Ahmet'i bırakmak istemedik. Oğlumuza hafif mental retardasyon teşhisi kondu. Rehabilitasyonu ve eğitimi için çok uğraştık. Bizim çabamızı öğrenen Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri bana ulaşarak koruyucu aile olmamız gerektiğini söylediler. Onlar da bize çok destek verdi."Eşinin 5 yıl önce hayatını kaybettiğini, bu süreçte acısını çocuklarını bağrına basarak hafiflettiğini anlatan Yücel, Ahmet'in kendisine eşinin emaneti olduğunu bildirdi.Ahmet'i diğer çocuklarından hiç ayırmadığını, artık yaşlanması nedeniyle kızının kendisinden sonra Ahmet'in bakımını üstlenmeye karar verdiğine işaret eden Yücel, "Annelik sadece doğurmak değil, annelik hayata gelmiş bir çocuğun elinden tutmaktır. Bir insanın iki çocuğu varsa bir çocuğun da koruyucu aileliğini üstlenmeli. Onları yetiştirmenin huzuru başka." diye konuştu.Yücel'in kızı Sonay Yücel (45) ise Ahmet ile birlikte büyüdüklerini, onu kardeş olarak gördüklerini belirterek, annesine bir şey olması durumunda kendisinin koruyucu aileliği üstleneceğini kaydetti.Hasan Tahsin Özel İş Eğitim Merkezinden mezun olan, engelliler için açılan KPSS'den 70 alan ancak işe yerleştirilemeyen Ahmet Mete ise ennesiyle vakit geçirmeyi çok sevdiğini belirtti.Mete, "Annem beni hayata bağladı. Bebekken geçirdiğimiz kazada ölümden dönmüşüm. Aydan Annem'e geldiğimde yara bere içindeymişim. Biz kocaman bir aileyiz." diye konuştu.Futbolu çok sevdiğini, hayalinin milli takımda oynamak olduğunu vurgulayan Ahmet Mete, "Geçen yaz engelliler milli takım kampına katıldım. Ancak kilom az olduğu için milli formayı giyemedim. Bu yıl iyi hazırlanıyorum, milli formayı gururla giyeceğim." ifadesini kullandı.