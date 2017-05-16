Zihinsel engelli çocuğun ani ölümü

İzmir'in Buca İlçesi'nde, zihinsel engelli olduğu öğrenilen 13 yaşındaki İzzetcan A., henüz belirlenemeyen bir nedenle hayatını kaybetti

Olay, dün akşam saatlerinde Göksu Mahallesi 688/12 sokaktaki bir evde meydana geldi. Zihinsel engelli olduğu öğrenilen İzzetcan A., henüz belirlenemeyen bir nedenle fenalaşarak yere yığıldı. İzzetcan A.'nın yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde talihsiz çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. İzzetcan A.'nın cesedi, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.



Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.







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