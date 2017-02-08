Zıpkınla denize daldı bir daha çıkmadı, 4 gündür aranıyor

İzmir'in Aliağa ilçesinde, balık avlamak için zıpkın ve fenerle dalış yaptığı denizde kaybolan perdeci 42 yaşındaki Hüseyin Beyaz'ı arama kurtarma çalışmalarına dördüncü günde devam edildi. Beyaz'ın zıpkını suda bulunurken, kendisine ulaşılamadı

Çeşme'de perdecilik yapan Hüseyin Beyaz, geçen 4 Şubat'ta, dört arkadaşıyla birlikte Aliağa ilçesine zıpkınla balık avlamaya gitti. Dalgıç kıyafeti giyen Beyaz, arkadaşlarından ikisiyle Karadut Mevkisi'nde tüpsüz olarak gece dalışı yaptı. Beyaz, zıpkınla avladığı balıkları kıyıda bekleyen diğer arkadaşlarına getirerek bıraktı. Arkadaşlarının "Yeter bu kadar balık" demelerine rağmen Beyaz bir kez daha dalış yapacağını söyledi. Dalarak, uzaklaşan Beyaz'ı arkadaşları kıyıdan takip etmeye başladı. Ancak, bir süre sonra Beyaz'ın dalgıç fenerinin ışığının kaybolması üzerine arkadaşları telaşa kapılıp, durumu çevredeki balıkçılar ve sahil güvenliğe bildirerek yardım istedi. Arama- kurtarma çalışmalarının üçüncü günü olan dün akşam üzeri suda bir zıpkın bulundu. Zıpkının fotoğraflarını çeken sahil güvenlik ekibi teşhis için Beyaz'ın yakınlarına gösterdi. Yakınları fotoğraftaki zıpkının Beyaz'a ait olduğunu belirtmeleri üzerine bu sabah o bölgede sualtı ve yüzeyinde çalışmalar yoğunlaştırıldı.