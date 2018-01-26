Zübeyde Ana’ya Selanik toprağı

Karşıyaka Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, annesi Zübeyde Hanım’ın Karşıyaka’daki kabrine yaptığı ilk ziyaretin yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Atatürk’ün doğduğu yer olan Selanik ve eğitim yıllarını geçirdiği Manastır’dan getirilen toprak, Zübeyde Hanım’ın kabrine bırakılırken, gerçekleştirilen söyleşide de Karşıyaka günleri anlatıldı

Karşıyaka Belediyesi’nce Çarşı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen söyleşiye, konuşmacı olarak araştırmacı-yazar Ahmet Gürel katıldı. Atatürk’ün hayatının farklı yönlerini araştırıp kitaplaştıran Gürel, Zübeyde Hanım’ın Karşıyaka’da geçirdiği son günlerini ve Latife Hanım ile diyaloglarını anlattı. 14 Ocak 1923 tarihinde Zübeyde Hanım’ın vefatının ardından, yurt gezisinde olan Mustafa Kemal Atatürk’ün 27 Ocak’ta Karşıyaka’ya geldiğini belirten Gürel “Atatürk, yanındaki heyetle birlikte trenden inip annesinin kabrini ziyaret etti. Burada bir konuşma yapan Mustafa Kemal Atatürk, İzmir’e daha sonraki gelişlerinde de Zübeyde Hanım’ın mezarına ziyarette bulundu” dedi. Gürel, Atatürk’ün Karşıyaka ziyaretleri ile ilgili belgeleri toplayarak kitaplaştırdığı ve yakında piyasaya çıkacağı müjdesini de verdi.



KABİRDE TÖREN



Ahmet Gürel’in “Atatürk’ün izinde” başlığı altında Balkanlara yaptığı gezide Selanik ve Manastır’dan aldığı toprak da törenle Zübeyde Hanım Kabri’ne bırakıldı. Karşıyaka Belediye Başkan Vekili Süha Barlak, Ahmet Gürel ve vatandaşların katıldığı törende duygusal anlar yaşandı. Atatürk’ün dünyaya geldiği kent olan Selanik’te şu anda müze olarak kullanılan evin bahçesi ile yıllarca öğrenim gördüğü Manastır’daki okulun bahçesinden Zübeyde Ana için toprak getirdiğini belirten Gürel, etkinliği düzenleyen Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ve destek olanlara teşekkür etti.