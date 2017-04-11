'Zübeyde Anne'ye Mektubum Var' yarışması başvuruları başladı

Ulu Önder Atatürk'ün Karşıyaka'ya emanet ettiği annesi Zübeyde Hanım, Anneler Günü kapsamında anlamlı bir yarışmayla anılıyor. Ulusal çapta düzenlenen 'Zübeyde Anne'ye Mektubum Var' yarışmasına başvurular başladı. Başkan Akpınar, "En özel annemizi, çocuklarımızın kalbinden dökülecek eşsiz satırlarla anacağız" dedi

Karşıyaka Belediyesi ve Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği tarafından düzenlenen 'Zübeyde Anne'ye Mektubum Var' yarışması, bu yıl ikinci kez gerçekleştirilecek. Anneler Günü etkinlikleri çerçevesinde, Büyük Önder Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı anmak amacıyla başlatılan yarışma; ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik olarak, 3 ayrı kategoride yapılacak. Öğrenciler, Zübeyde Anne'ye dair duygularını, en güzel kompozisyon ve şiirlerle kağıda dökecek.





Tören Anıt Mezar'da



Türkiye genelinde katılıma açık olan yarışmaya, 28 Nisan'a kadar Karşıyaka Belediyesi Çarşı Kültür Merkezi'ne elden ya da postayla başvuru yapılabilecek. Ödül töreni ise Anneler Günü olan 14 Mayıs'ta, Karşıyaka'daki Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nda gerçekleşecek. Dereceye girenlere çeşitli hediyeler verilecek. Yarışma ve katılım koşullarına ilişkin detaylı bilgi için, Karşıyaka Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne 0232 399 40 78 numaralı telefondan ulaşılabilir.



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Zübeyde Hanım, bir annenin tüm dünyayı değiştirebileceğinin en güzel örneğidir. O'nun yetiştirdiği evlat kazandığı zaferlerle bir ulusun kurtarıcısı ve ışığı oldu. O evlat en kıymetlisini, annesi Zübeyde Hanım'ı da bize, Karşıyakamıza emanet etti. En değerli emanetimizi her gün sonsuz minnet ve özlemle kucaklarken, Anneler Günü'nü de özel bir yarışmayla taçlandırmanın heyecanını yaşıyoruz. Çocuklarımızın yazacağı en güzel mektuplarla, Zübeyde Annemizi hep birlikte anacağız. Atamızın ışığıyla aydınlanan tüm çocuk ve gençlerimizin katılımını bekliyoruz" dedi.

