Zübeyde Hanım ölümünün 94. yılında da unutulmadı

Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, Karşıyaka'daki mezarı başında anıldı

Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, ölümünün 94'üncü yılında İzmir'deki mezarı başında anıldı.



Karşıyaka ilçesindeki anıt mezar önünde düzenlenen törende siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri anıta çelenk koydu.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun eşi Türkegül Kocaoğlu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, milli mücadelenin önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesini İzmirlilere emanet ettiğini söyledi.



Zübeyde Hanım'ın eşinin vefatının ardından çocuklarını fedakarlıkla yetiştiren örnek bir Türk kadını olduğunun altını çizen Kocaoğlu, "Mustafa Kemal, vatan ve insan sevgisi gibi niteliklerinin yanı sıra bir millete önderlik yapacak güven ve cesareti de çocuk yaşta annesinden aldı. Dolayısıyla Türk toplumunu kulluktan vatandaşlığa, orta çağ karanlığından çağdaşlığa taşıyan ulu önderimizin kişiliğinin üstün özelliklerle şekillenmesinde en büyük emek, tartışmasız annesi Zübeyde Hanım'a aittir." dedi.



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar da Karşıyaka Spor Kulübü kadın voleybol takımı oyuncularıyla birlikte anıta karanfil bıraktı.



Etkinlikte Zübeyde Hanım anısına lokma döktürüldü.



