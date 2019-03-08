1 sergide 18 kadın

Konak Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü bir dizi etkinlikle kutluyor.

Mart ayı sonuna kadar sürecek etkinliklerin ilki Konak Belediyesi İzmir Kadın Müzesi'nde gerçekleştirilen '18 Kadın 1 Sergi' ile başladı. Serginin açılışına Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş'ın yanı sıra sergide eserleri bulunan kadın sanatçılar ve çok sayıda davetli katıldı.

Kadın varsa özgürlük var

İZDOB Quarted'ın verdiği mini konser eşliğinde başlayan etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Sema Pekdaş, kadınların hayatı ürettikleri gibi renklendirdiklerini, hayata tat katıklarını ve bu dünyayı yaşanılabilir kıldıklarını belirterek, kadınların hayatın her alanında var olduğunu dile getiren, "Kadınlar varsa özgürlük var, kadınlar varsa sanat var" diyen Pekdaş, "Kadın-erkek dünyada birbirimizi tamamlıyorsak eğer karar organlarında da birbirimizi tamamlamak zorundayız. Bizim için sonuç önemli ama süreç de önemli. Süreci nasıl yönettiğiniz de önemli" dedi.

Söyleşiler de olacak

'18 Kadın 1 Sergi'sinde Çağla Leblebici, Faden Suzan Kudsioğlu, Filiz Pelit, Hülya Yalçın, İnci Tarakçıoğlu, Lale Temelkuran, Nuray Leblebici, Nuray Tümer, Nurhilal Harsa, Peruze Hamurcu, Pervin Özdemir, Reyhan Abacıoğlu, Sayra İnce Muran, Seba Uğurtan, Sema Barlas, Şefkat İşlegen, Tülay Çelikel Özler ve Ufuk Uzman Yımaz'ın resim, heykel ve seramik çalışmaları yer alıyor. Mart ayı sonuna kadar gezilebilecek sergi hafta içi Salı gününden Cuma gününe kadar hizmet veren Kadın Müzesi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Ayrıca şiir, öykü, resim ve heykel alanında çalışmalarını sürdüren yazar, şair ve sanatçıların katılacağı söyleşiler de gerçekleştirilecek. Başkan Pekdaş, sergiye ve ay sonuna kadar sürecek etkinliklerde yer alacak kişilere birer plaket sundu.