100 ünlü sanatçı Adnan Saygun’da buluştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Leonardo da Vinci'nin doğum günü olan 15 Nisan “Dünya Sanat Günü” nedeniyle AASSM’de uluslararası 100 ünlü sanatçının eserlerinden oluşan bir sergi açtı. Türkiye’deki sanatçıların yanı sıra İrlanda, Litvanya, Belçika ve İran’lı sanatçıların da katıldığı sergi 27 Nisan’a kadar gezilebilecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, her yıl 15 Nisan’da kutlanan, sanat etkinlikleri düzenlenip cadde ve sokakların sanat eserleri ile süslenildiği bir gün olarak kabul edilen “Dünya Sanat Günü” dolayısıyla uluslararası 100 sanatçının eserini Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) sanatseverlerle buluşturuyor. Ege Bölgesi Görsel ve Plastik Sanatlar Derneği işbirliğiyle Serdar Yörük küratörlüğünde, 27 Nisan’a kadar sürecek “Dünya Sanat Günü İzmir 2017” adlı sergide resim, heykel, fotoğraf, seramik, tekstil, video ve enstalasyon eserleri yer alıyor.



Bu yıl ikincisi düzenlenen sergide İzmir, İstanbul, Ankara, Bursa, Uşak, Tokat, Safranbolu, Muğla, Mersin, Sakarya, Eskişehir, Konya, Gaziantep, Antalya, Ordu, Afyon, Hakkari, Bolu gibi illerin yanı sıra İrlanda, Litvanya, Belçika ve İranlı usta, akademisyen ve genç sanatçıların eserlerine de yer verildi.





“Dünya Sanat Günü” önerisi Bedri Baykam’dan



Nisan ayının 15. günü olarak kabul edilen Dünya Sanat günü, ülkemizde de 2012 yılından itibaren kutlanmaya başlandı. Türk sanatçı ve Ulusal Plastik Sanatlar Derneği Başkanı Bedri Baykam (UPSD), International Associations of Art’ın (IAA - Uluslararası Sanat Derneği) 2011 yılında Meksika'da yapılan genel kuruluna Türkiye temsilcisi olarak katıldı. Baykam, toplantıda Leonardo da Vinci'nin doğum günü olan 15 Nisan'ın “Dünya Sanat Günü” olarak kutlanmasını önerdi. Gelen öneri doğrultusunda oy çoğunluğuyla her yıl 15 Nisan tarihinin “World Art Day- Dünya Sanat Günü” olarak kutlanılması kararı alındı.