17 metrekarelik plaklı dünya kurdu

Herkes işini severek yapsa, dünyanın daha iyi bir yer olması kaçınılmaz. Bir de herkesin mesleğine sevdalı olduğunu düşünsenize!

Gökay Akgün- Geçim sıkıntısının giderek arttığı, insanların tüketim canavarına dönüştüğü bu çağda, yüreğinizde yatan işi yapabilmek için epey cesur olmanız lazım. Birçok şeyi göze alabilmeniz, yeri geldiğinde aza razı olmayı bilmeniz lazım.

Özkan Sağlıksunar, o cesareti göstermeyi başarmış. Herkesin yiyemeyeceği rıza lokması için koşa koşa sevdalandığı mesleğe,

Sözü kendisine bırakalım...



"Emekli bir deniz astsubayıyım. Daha 14 yaşında okula girip üniformayı üstüne giyenlerdenim yani. Aslında o yaşta bir çocuğun karakterinin şekillenmesi için sınırları keskin bir kalıp askeri okul. Beni de etkiledi, ancak yaşım ilerledikçe çok sevdiğim bir mesleği yapmak için içimde yanan ateşi söndüremedi. Astsubaylıktan zorunlu hizmet süresi olan 15 yılı tamamladıktan kısa bir süre ayrıldım. Sonrası plaklarla dolu bir yaşam...





İçinize böyle bir iş yapma isteği düştü mü, o istek bir de sevdaya dönüştü mü durdurabilmeniz çok zor. 1990'dan beri koleksiyonerim. En çok plak ama onun yanında birçok şeyi biriktirdim. Eski otobüs biletleri, eski evraklar, bazı kitaplar... Bunlarla ilgilenmek, bunların içinde yaşamak beni çok mutlu ediyor. Yaptıkları işlere çok saygı duyuyorum. Bir hekim, henüz 3 yaşında kansere yakalanan bir çocukla ilgilenmek zorunda. Polisler, güvenlik için gecesini gündüzüne katarak çalışmak zorunda. Ben bunları yapamazdım.

Tabi, bu bir tercih. Sevdadan, huzurdan, mutluluktan yana bir tercih. Plaklarla dolu 17 metrekarelik bir dükkanda, müzik dinleyerek çalışmak, yorucu iş hayatından bunalmış bir sürü insana çekici geliyor. Ancak onların önceliği daha fazla para kazanmak. Ben, burada duyanları heyecanlandıracak kadar çok para kazanmıyorum ama kazandığımdan 1 lira fazlasına da ihtiyaç duymuyorum.



Sadece yerli plak



Plaktan müzik dinlemek beni hep mutlu etti. Benim gibi çok sayıda insan var. Haliyle plak toplamakla hakkını vererek ilgilenebilmek için cebinizde para olmalı ve mutlu olmalısınız. Memleketin ekonomik durumunu düşündüğümüzde, tanımladığım bu tipte insan bulmak çok zor. Yaşanan en ufak krizde ilk etkilenen de biz oluyoruz. Doğal olarak insanlar ilk önce lüksten vazgeçiyor.

Tüm dünyada plak satışları giderek artıyor. Teknoloji ne kadar gelişse de, aynı şarkıyı plaktan dinlediğinizde kalite farkını hissedebiliyorsunuz. Türkiye'de de ilgi artıyor. Lakin bu ülkede ilginin artmasına yol açan en önemli etken ne yazık ki popülarite. Yıllar önce çekilen bir sinema filminde Ayla Dikmen'in 'Anlamazdın' eseri çaldı ve etkisi hala sürüyor! Ömründe eline plak almamış, bu işe merak salmamış insanların, popüler olanı elde etme isteğinden dolayı dükkanıma gelmesine üzülüyorum. Benim, müziği seven, bu işten anlayan müşterilerim var. Ancak 'Anlamazdın'cılar onlardan çok farklı. Bırakın plaklarla ilgilenmeyi, aralarında istediği plakta çalan şarkının adını bilmeyenler var. Bana Ayla Dikmen'e ait bir plak istediklerini söylüyorlar. Sanatçıya ait bir sürü 45'liği önlerine çıkarıyorum, diğerlerini umursamıyorlar bile. Onları bir daha görmek de mümkün olmuyor.





Bu işi İstanbul'da da yaptım. İzmir ile orayı kıyasladığımda, bu şehrin birçok alanda olduğu gibi bu konuda da geri olduğunu söylemek zorundayım. İstanbul'daki dükkanım şimdikinden daha farklıydı. Orada biriktirdiğim her şey vardı. Dolayısıyla dükkan için en güzel ismin ne olacağını düşünürken bir kelime türettim ve Türkçeye kazandırdım; İlgievi. Şimdi Matara İlgievi'nde yalnızca plağa ilgi duyanları tatmin edebiliyorum, hatta onu da sınırlıyorum ve yerli plak satıyorum. Çünkü yabancı müziğe yerliye olduğu kadar hakim değilim ve iddialı olmadığım alanda ahkam kesmeye kalkmayı doğru bulmam."

Plağa meraklıysanız, İlgievi'ni mutlaka ziyaret etmelisiniz. Hem aradığınızı bulabilirsiniz, hem de Sağlıksunar'ın deneyimlerinden yararlanabilirsiniz. "İsterim ama orası bana uzak" diyorsanız, matarailgievi.com üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Geçim sıkıntısının giderek arttığı, insanların tüketim canavarına dönüştüğü bu çağda, yüreğinizde yatan işi yapabilmek için epey cesur olmanız lazım. Birçok şeyi göze alabilmeniz, yeri geldiğinde aza razı olmayı bilmeniz lazım.Özkan Sağlıksunar, o cesareti göstermeyi başarmış. Herkesin yiyemeyeceği rıza lokması için koşa koşa sevdalandığı mesleğe, plak çılığa hazırlanmış. 1990 yılında koleksiyonerliğe başlamış. Yıllarca okuyarak, dinleyerek oluşturduğu birikimin ardından artık hazır olduğunu düşünerek sevdalandığı iş için harekete geçmiş. Bir süre İstanbul'da bir dükkanda, plak sevenlere aradıklarını temin ettikten sonra kendi deyimiyle 'yaşamın daha rahat ve huzurlu' olduğu İzmir'e gelmiş. Dükkanı, tarihi Kızlarağası Hanı'nın ikinci katında. Orayı diğerlerinden ayıran ise ismi; Matara İlgievi...Sözü kendisine bırakalım..."Emekli bir deniz astsubayıyım. Daha 14 yaşında okula girip üniformayı üstüne giyenlerdenim yani. Aslında o yaşta bir çocuğun karakterinin şekillenmesi için sınırları keskin bir kalıp askeri okul. Beni de etkiledi, ancak yaşım ilerledikçe çok sevdiğim bir mesleği yapmak için içimde yanan ateşi söndüremedi. Astsubaylıktan zorunlu hizmet süresi olan 15 yılı tamamladıktan kısa bir süre ayrıldım. Sonrası plaklarla dolu bir yaşam...İçinize böyle bir iş yapma isteği düştü mü, o istek bir de sevdaya dönüştü mü durdurabilmeniz çok zor. 1990'dan beri koleksiyonerim. En çok plak ama onun yanında birçok şeyi biriktirdim. Eski otobüs biletleri, eski evraklar, bazı kitaplar... Bunlarla ilgilenmek, bunların içinde yaşamak beni çok mutlu ediyor. Yaptıkları işlere çok saygı duyuyorum. Bir hekim, henüz 3 yaşında kansere yakalanan bir çocukla ilgilenmek zorunda. Polisler, güvenlik için gecesini gündüzüne katarak çalışmak zorunda. Ben bunları yapamazdım.Tabi, bu bir tercih. Sevdadan, huzurdan, mutluluktan yana bir tercih. Plaklarla dolu 17 metrekarelik bir dükkanda, müzik dinleyerek çalışmak, yorucu iş hayatından bunalmış bir sürü insana çekici geliyor. Ancak onların önceliği daha fazla para kazanmak. Ben, burada duyanları heyecanlandıracak kadar çok para kazanmıyorum ama kazandığımdan 1 lira fazlasına da ihtiyaç duymuyorum.Plaktan müzik dinlemek beni hep mutlu etti. Benim gibi çok sayıda insan var. Haliyle plak toplamakla hakkını vererek ilgilenebilmek için cebinizde para olmalı ve mutlu olmalısınız. Memleketin ekonomik durumunu düşündüğümüzde, tanımladığım bu tipte insan bulmak çok zor. Yaşanan en ufak krizde ilk etkilenen de biz oluyoruz. Doğal olarak insanlar ilk önce lüksten vazgeçiyor.Tüm dünyada plak satışları giderek artıyor. Teknoloji ne kadar gelişse de, aynı şarkıyı plaktan dinlediğinizde kalite farkını hissedebiliyorsunuz. Türkiye'de de ilgi artıyor. Lakin bu ülkede ilginin artmasına yol açan en önemli etken ne yazık ki popülarite. Yıllar önce çekilen bir sinema filminde Ayla Dikmen'in 'Anlamazdın' eseri çaldı ve etkisi hala sürüyor! Ömründe eline plak almamış, bu işe merak salmamış insanların, popüler olanı elde etme isteğinden dolayı dükkanıma gelmesine üzülüyorum. Benim, müziği seven, bu işten anlayan müşterilerim var. Ancak 'Anlamazdın'cılar onlardan çok farklı. Bırakın plaklarla ilgilenmeyi, aralarında istediği plakta çalan şarkının adını bilmeyenler var. Bana Ayla Dikmen'e ait bir plak istediklerini söylüyorlar. Sanatçıya ait bir sürü 45'liği önlerine çıkarıyorum, diğerlerini umursamıyorlar bile. Onları bir daha görmek de mümkün olmuyor.Bu işi İstanbul'da da yaptım. İzmir ile orayı kıyasladığımda, bu şehrin birçok alanda olduğu gibi bu konuda da geri olduğunu söylemek zorundayım. İstanbul'daki dükkanım şimdikinden daha farklıydı. Orada biriktirdiğim her şey vardı. Dolayısıyla dükkan için en güzel ismin ne olacağını düşünürken bir kelime türettim ve Türkçeye kazandırdım; İlgievi. Şimdi Matara İlgievi'nde yalnızca plağa ilgi duyanları tatmin edebiliyorum, hatta onu da sınırlıyorum ve yerli plak satıyorum. Çünkü yabancı müziğe yerliye olduğu kadar hakim değilim ve iddialı olmadığım alanda ahkam kesmeye kalkmayı doğru bulmam."Plağa meraklıysanız, İlgievi'ni mutlaka ziyaret etmelisiniz. Hem aradığınızı bulabilirsiniz, hem de Sağlıksunar'ın deneyimlerinden yararlanabilirsiniz. "İsterim ama orası bana uzak" diyorsanız, matarailgievi.com üzerinden iletişime geçebilirsiniz.