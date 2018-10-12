1840'tan günümüze pullar sergileniyor

İzmir'de, Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Genel Müdürlüğü tarafından Dünya Posta Günü'ne özel pul sergisi düzenlendi

Şefika Bal- PTT Genel Müdürlüğü tarafından Karşıyaka PTT Merkez Müdürlüğü'nde açılan Dünya Posta Günü Pul Sergisi, pul koleksiyonerlerinin yoğun ilgisine ev sahipliği yaptı. Yarın sona erecek sergide, 1840'tan bugüne kadar basılan pullardan örnekler yer aldı. Serginin açılışına Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır, PTT Başmüdürü Şerif Kaçmaz ile PTT çalışanları katıldı. Ayrıca sergiye özel Dünya Posta Günü damgası sadece serginin düzenlendiği PTT Karşıyaka Merkez Müdürlüğü'ne ve sergi tarihlerine özel olarak sunulacak.