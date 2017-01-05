2016'nın en çok okunan yazarı o oldu

Ünlü yazar Sabahattin Ali, geçtiğimiz yılın en çok okunan yazarı oldu

2016'nın en çok okunan yazarı o oldu

Kitapyurdu.com verilerine dayanarak geçen yılın en çok okunan yazarını belirledi. Yapılan açıklamada 2016 yılında en çok Sabahattin Ali'nin okunduğu belirtildi. En çok satılan kitaplar sıralamasında Ali'nin kitapları birinci sırada yer aldı.

Sabahattin Ali'nin en çok satılan kitabı ise 'Kürk Mantolu Madonna' oldu. Bunların dışında yazarın, "Kuyucaklı Yusuf" ve "İçimizdeki Şeytan" isimli kitapları da okuyucu tarafından büyük ilgi ile karşılandı.

41 yıllık kısa bir hayatı olan ünlü yazarın 3 romanı, 10 hikayesi, 2 şiir kitabının yanı sıra, 7 tane de tercüme kitabı bulunuyor.

 

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