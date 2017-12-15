2017'nin en çok izlenen filmi belli oldu!

2017 yılının en çok izlenenleri belli oldu. Buna göre en çok izlenen film Recep İvedik 5 filmi oldu

2017'nin son günlerinde yılın en çok izlenenleri de belli oldu. Alınan bilgiye göre 2017 yılında vizyona giren filmlerden en çok izlenenleri yerli filmler oldu. Yılın en çok izlenen filmi ise Şahan Gökbakar'ın oynadığı 'Recep İvedik 5' filmi oldu. Ünlü serinin son filmi şubat ayında vizyona girdi ve 7 milyon 437 bin 50 kişi tarafından izlendi. Film aynı zamanda tüm zamanların en çok izlenen filmi olmayı da başardı.



Duygusal senaryosu ile dikkatleri üzerine çeken Ayla filmi de çok izlenenler arasına girdi. 2018 yılı Oscar Aday Adayı olan film ekim ayı sonunda vizyona girmişti. Film 4 milyon 615 bin 608 kişi tarafından izlendi. En çok izlenen ikinci film Ayla olurken, üçüncü film ise 'Çalgı Çengi İkimiz' filmi oldu. Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in başrollerini paylaştığı komedi filmi 2 milyon 798 bin 16 seyirci tarafından izlendi.



En çok izlenen dördüncü film ise yabancı yapım bir film oldu. Hızlı ve Öfkeli 8 filmi 2 milyon 656 bin 286 kişi tarafından izlendi.



'Yol arkadaşım' filmi 1 milyon 810 bin 581 kişi tarafından izlenerek 5. film olurken, altıncı film ise 'Olanlar oldu' filmi oldu.



Diğer en çok izlenen filmler ise, Aile Arasında, Karayip Korsanları Salazar'ın İntikamı, Moana ve Kolonya Cumhuriyeti oldu.