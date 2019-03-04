2150 yıl sonra heykeli dikildi

Tarihte ilk köle ayaklanması ile sınıf mücadelesini başlatan Bergamalı Aristonikos'un heykeli dikildi. Başkan Gönenç, 'Pergamonlu Aristonikos; 2150 yıl sonra yeniden, savunduğu ve uğruna öldüğü şehrinin kalesini arkasına aldı' dedi.

Akasya Parkı önünde gerçekleştirilen ve heykeltıraşlar Ekin Erman ile Ferhat Furuncu tarafından yapılan Aristonikos heykeli açılış törenine Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç'in yanı sıra, Halikarnas Balıkçısı'nın manevi oğlu olarak bilinen Prof.Dr. Şadan Gökovalı, yazar M.Osman Akbaşak, İzmir ve çevre ilçelerden gelen misafirler ve vatandaşlar katıldı.

Gelecek nesle aktarılacaklar

Burada bir konuşma yapan Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç ilk önce Bergama tarihi, yapılan restorasyon ve çalışmalar ile ilgili bilgi verdi. Kentteki Atatürk heykellerinden diğer heykellere kadar var olanların özelliklerini anlatan Başkan Gönenç; "Bir kente kimliğini veren sadece tarihi, dini ve anıtsal yapılar değildir. O kentin yetiştirdiği insan hazineleri çok önemlidir. Bergamamız bu konuda diğer kentlere nispeten çok şanslıdır. Bu kent kendi içinden tarihin en önemli tıp doktorlarından eczacılığın kurucusu Galenos'tan, ilk dil bilimcisi Bergamalı Kadri'ye kadar çok önemli ve değerli kişiler yetiştirmiştir. Bizim bugünkü yaşayan Bergamalılar olarak bizden önceki kuşakların öykülerini gelecek kuşaklara aktarmak gibi bir görevimiz var" dedi.

İlk sınıf mücadelesini başlatan kent

Başkan Gönenç; "Tarihte ilk köle ayaklanmasını Spartaküs çıkardı diye bilinir. Oysa Spartaküs'ten 70 yıl önce Aristonicus Roma'ya karşı köle isyanını burada gerçekleştirmiştir. Sonuçta, bir kaç yıl süren bu isyan Bergamaya 'İlk sınıf mücadelesini başlatan kent' unvanını da kazandırmıştır" dedi.

Heykel açılışının ardından moderatörlüğünü yazar Bekir Yurdakul'un yaptığı Halikarnas Balıkçısı'nın manevi oğlu olarak bilinen Prof. Dr. Şadan Gökovalı ve yazar M. Osman Akbaşak'ın katıldığı 'Aristonikos İsyanı' konulu söyleşi Bergama Kültür Merkezi BerKM'de yapıldı. Ardından Prof.Dr. Şadan Gökovalı 'Uygarlığın Özeti Bergama', M. Osman Akbaşak 'Güneşe Çağrı' adlı kitabını imzaladı.