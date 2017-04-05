3'üncü İzmir Mizah Festivali büyük ilgi gördü

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 'Karanlığa Karşı Mizah' sloganıyla düzenlediği 3'üncü İzmir Mizah Festivali sona erdi. Leman çizerleri ile Canan Tan, Levent Cantek, Atalay Taşdiken, Köksal Engür ve Merve Engin gibi sevilen isimlerin yer aldığı festivalde İzmirliler mizaha doydu

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen İzmir Mizah Festivali, izleyenlere mizahla dolu 4 gün yaşattı. 'Karikatür ve Sansür' başlıklı serginin açılışı ile başlayan festival, Levent Cantek'in 'Popüler Kültür, Mizah ve Muhalefet' konuşmasıyla devam etti. Söyleşiler, katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. Hemen ardından Türkiye Cumhuriyeti Dönemi Mizah Öyküleri Antolojisinde kayıtlı olan ilk ve tek kadın mizah yazarı Canan Tan'la 'Edebiyat ve Mizah' konulu söyleşi gerçekleşti. Hayatı boyunca Aziz Nesin öyküleri okuduğunu söyleyen Canan Tan, “Bu mizahi yönümün, bendeki edebiyat tutkusuyla buluşması kaçınılmazdı" diye konuştu. Canan Tan, söyleşinin ardından sevenleri için kitaplarını imzaladı.



KARİKATÜRİSTLERE BÜYÜK İLGİ



Festival, Leman çizerleri Behiç Pek, Erhan Candan, Suat Özkan, Bahadır Boysal ve Doğan Pehlevan ile daha da renklendi. '25'inci Yılında Bir Mizah Dergisi: Leman' konulu bir söyleşi ve herkese açık bir karikatür atölyesi gerçekleştiren karikatüristler, hem hoş sohbetleri hem de ustalıkları ile hayranlık uyandırdı. Okurlarının getirdiği kitapları ve Leman dergilerini imzalayan çizerler, özellikle gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.



FİLMLE GELEN MİZAH



Ardahan'ın Çıldır ilçesinde yöre halkıyla doğaçlama çekilen deneysel-belgesel film 'İnat Hikayeleri' ise izleyenleri güldürürken düşündürdü. 2013 yılında yaşamını yitiren usta oyuncu Tuncel Kurtiz ve yönetmen Reis Çelik'in oluşturduğu iki kişilik profesyonel kadrosu dışında Çıldır halkı ve amatör oyuncuların yer aldığı filmdeki trajikomik sahneler, izleyenleri derinden etkiledi. Hemen ardından izlenen 'İnadına Film Çekmek' adlı belgeselde filmin kamera arkası anlatıldı. Ardahan'da kışları buz tutan ve 2000 rakımlı Çıldır köylerin de tüm olumsuzluklara rağmen film çekmenin bir arzu, bir aşk olduğunu anlatan belgesel, izleyenlere olumsuzluklar içinde de gülünebildiğini gösterdi. Atalay Taşdiken'in 'Arama Moturu' filmi ise her biri kendileri adına değerli şeyleri arayan bireyleri ve bu arayışları paraya çeviren gencin öyküsünü anlattı. Filmin ardından iki yönetmen Reis Çelik ve Atalay Taşdiken, Festival Direktörü Vecdi Sayar'ın moderatörlüğünde 'Sinema ve Mizah' konulu bir söyleşi gerçekleştirdi.