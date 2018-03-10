7 kadın, 7 hikaye

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin evsahipliğinde sahnelenen, savaş mağduru 7 kadının öykülerinin ele alındığı "Nereye Gitti Bütün Çiçekler" isimli tiyatro oyunu, izleyenlere duygusal anlar yaşattı

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 güne yayılan Kadın Festivali etkinlikleri çerçevesinde, İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde, "Nereye Gitti Bütün Çiçekler" isimli tiyatro oyunu sahnelendi. Eve Ensler'in Bosna savaşının ardından kaleme aldığı, bir mülteci kampında geçen oyunda Şenay Gürler, Hale Akınlı, Goncagül Sunar, Feri Baycu Güler, Gözde Kansu, Melisa Doğu ve Ece Yüksel sahne aldı. Savaşların kadınlar üzerindeki etkilerini anlatan oyunu İzmirli kadınlarla birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun eşi Dr. Türkegül Kocaoğlu da izledi. Duygusal sahneleriyle izleyicileri oldukça etkileyen oyunun ardından Dr. Kocaoğlu rol alan sanatçılara teşekkür ederek birer çiçek sundu.



