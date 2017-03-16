71 yıldır keman çalıyor

Zeynep Kaya-İzmir'de -İzmir'de keman çalan Nizamettin Demirci, söylediği şarkılarıyla Kemeraltı'na yeni bir ses katıyor. Demirci, kendi sesi ve çaldığı kemandan kazandığı parayla ev kirası ve geçinme ihtiyaçlarını karşıladığını belirtiyor.

Kemeraltı'nda 9 yaşından beri keman çaldığını söyleyen 80 yaşındaki Demirci, kemanın yanısıra zurna da çaldığını açıkladı.Aynı hanımdan 8 çocuk 17 torun sahibi olduğunu söyleyen Demirci, Kemeraltı ve Kıbrıs Şehitliği Caddesi'nde seslendirdiği şarkılarıyla aynı zamanda evinin kirasını ödeyip, ev geçindirdiğini kaydetti.80 yaşındaki keman ve zurna sanatçısı Nizamettin Demirci, 'Söyleyemem derdimi, sevemedim karagözlüm, bilsen uzaklarda kimler ağlıyor, karakolda aynalar var' gibi şarkılarla dinleyicileri eski zamanlara götürüyor.Demirci, küçük yaşta başlayan keman ve zurnaya olan ilgisinin bu zamana kadar ilerlemiş olmasında, kendisinin insanlarla sıcak ve samimi bağ kurmasının da büyük etkisi olduğunu açıkladı. Kemeraltı'nda oldukça tanındığına dikkat çeken keman ustası Demirci, insanlar tarafından halinin ve hatrının da zaman zaman sorularak, kendisini unutturmadığını vurguladı.Sekiz çocuğundan yedisini evlendiğini birinin ise bekar olduğunu belirten Demirci, geçirdiği 80 yıllık yaşam mücadelesinde kendisini en çok üzen hayat hikayesi arasında, 2 evladı olan ikizlerini henüz bebek yaşlarındayken kaybettiğini kaydetti.