8 duvar tuval oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Alsancak ve Konak'taki 8 duvarı tuvale çevirdi. 'Uluslararası İzmir Duvar Resimleri Çalıştayı' çerçevesinde işlenen birbirinden renkli motifler, herkesin büyük beğenisini topladı.

İpek Şentürk - İzmir Belediyesi'nin kuruluşunun 150. yılı nedeniyle farklı kültür-sanat etkinliklerine imza atan Büyükşehir Belediyesi, ilk kez düzenlediği 'Uluslararası İzmir Duvar Resimleri Çalıştayı' ile büyük ses getirdi. Alsancak ve Konak'ta mural (duvar boyama) sanatının uygulandığı 8 duvar, bu alanda büyük deneyimi olan yerli ve yabancı sanatçılar tarafından adeta tuvale dönüştürüldü. 23 ülke 92 sanatçı arasından seçilen ve 4'ü Türkiye'den, diğer 4 ise Fransa, Sırbistan, Kolombiya ve Ekvator'da n katılan sanatçılar, duvarlardaki sihirli dokunuşlarıyla İzmir sokaklarına yeni bir renk getirdi. Sevil-1/ Sevil-2 İş merkezleri ile başlayıp Alp Apartmanı, Şehnaz Apartmanı, Dokuz Eylül ve Enver apartmanları ile Özel İtalyan Ana ve İlkokulu duvarlarına yapılan çizimler, sosyal medya aracılığıyla geniş kesimlere ulaştı.