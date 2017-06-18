80 tiyatro oyunu İzmirliler'le buluşacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 35. kez gerçekleştirilecek Uluslararası İzmir Tiyatro Günleri'nin programı açıklandı. İzmirli tiyatroseverler, 21 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında, yerli ve yabancı tam 80 oyunu izleme imkanı bulacak

35. Uluslararası İzmir Tiyatro Günleri, 21 Ekim tarihinde görkemli bir açılışla başlayacak. Tiyatro günleri kapsamında, 7 uluslararası, 17 ulusal, 16 yerel ve 20 çocuk oyunu ile 27 sokak gösterisi sahnelenecek. 16 gün sürecek oyunlar, kentte tam bir tiyatro rüzgarı estirecek. Festival havasında gerçekleşecek tiyatro günlerinde İzmirliler tiyatroya doyacak. Birbirinden güzel oyunlar İzmir Sanat, İsmet İnönü Sanat Merkezi, Sabancı Kültür Merkezi, Gençlik Tiyatrosu, Deniz Baykal Kültür Merkezi, Tepekule Kongre Merkezi gibi farklı salonlarda ve ilçelerde sahnelenecek.



16 günde 80 oyun

İzmir Tiyatro Günleri kapsamında Avusturya, Almanya, İngiltere, Fransa, Irak, Polonya ve Portekiz olmak üzere 7 ülkeden tiyatro grupları ile aralarında Dostlar Tiyatrosu, Oyun Atölyesi, Müşterek Tiyatro, Tiyatro Pera, Tatbikat Sahnesi, Moda Sahnesi ve Ankara Sanat Tiyatrosu gibi birçok ulusal grup İzmir'de sahne alacak. Yerel tiyatro gruplarından ise Han Tiyatrosu, Tiyatrohane, Öteki Beriki Tiyatro Topluluğu, Boyoz Akademi ve Tiyatro Terminal etkinliğe renk katacak.



35. Tiyatro Günleri kapsamında, Iraklı sanatçı Anas Abdul Samad'ın fiziksel tiyatro çalışması ve Sumru Yavrucuk, Günay Karacaoğlu ile İzmir’den Gürol Tombul'un gerçekleştireceği Workshop çalışması da Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.



Festival kapsamında, ulusal ve uluslararası oyunların bilet fiyatları 10 TL. İzmirli tiyatro gruplarının ve sokak tiyatrolarının gösterileri ise ücretsiz olacak. Biletler İsmet İnönü Kültür Merkezi, İzmir Sanat ve Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi ve www.



İzmir Tiyatro Günleri kapsamında Avusturya, Almanya, İngiltere, Fransa, Irak, Polonya ve Portekiz olmak üzere 7 ülkeden tiyatro grupları ile aralarında Dostlar Tiyatrosu, Oyun Atölyesi, Müşterek Tiyatro, Tiyatro Pera, Tatbikat Sahnesi, Moda Sahnesi ve Ankara Sanat Tiyatrosu gibi birçok ulusal grup İzmir'de sahne alacak. Yerel tiyatro gruplarından ise Han Tiyatrosu, Tiyatrohane, Öteki Beriki Tiyatro Topluluğu, Boyoz Akademi ve Tiyatro Terminal etkinliğe renk katacak.35. Tiyatro Günleri kapsamında, Iraklı sanatçı Anas Abdul Samad'ın fiziksel tiyatro çalışması ve Sumru Yavrucuk, Günay Karacaoğlu ile İzmir’den Gürol Tombul'un gerçekleştireceği Workshop çalışması da Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.Festival kapsamında, ulusal ve uluslararası oyunların bilet fiyatları 10 TL. İzmirli tiyatro gruplarının ve sokak tiyatrolarının gösterileri ise ücretsiz olacak. Biletler İsmet İnönü Kültür Merkezi, İzmir Sanat ve Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi ve www. izmir .bel.tr/kultursanat adresinden satışa sunulacak.