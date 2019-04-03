85 liseli yarışıyor

Serhat Hacıpaşalıoğlu önderliğinde END Productions tarafından 22 yıldır aralıksız düzenlenen 'fizy Liselerarası Müzik Yarışması'nın eleme heyecanı İzmir'de devam ediyor. "Dünyanın En Başarılı Gençlik Organizasyonu" ödülüne sahip yarışmanın 4-5-6 Nisan tarihlerindeki İzmir elemelerinde, 24 ilden toplam 228 okul sahne alacak. İzmir Arena'da gerçekleşecek ve 3 gün sürecek elemelerde İzmir'i, 85 okul temsil edecek.

Ev sahibi İzmir'in yanı sıra İzmir'de bu sene; Adana, Amasya, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Hatay, Isparta, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Sakarya, Uşak, Yozgat ve Zonguldak'tan gelen binden fazla liseli yarışacak. Muhteşem ödüller fizy sponsorluğunda gerçekleştirilen, 'fizy 22. Liselerarası Müzik Yarışması' için 81 ildeki 8000 liseliyi 27 Nisan'daki büyük finalde, birbirinden değerli ödüller de bekliyor. Organizasyonun 22. yılında yarışmanın ödülleri arasında, cazip para ödüllerinin yanı sıra, eğitim sponsoru Okan Üniversitesi'nin üç öğrenciye vereceği Üstün Başarı Ödülleri kapsamında burs ödülleri de yer alıyor.