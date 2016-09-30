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    • AaRON Türkiye’ye geliyor

    AaRON yeni albümleri “We Cut The Night” tanıtımı kapsamında Türkiye’ye geliyor

    30 Eylül 2016 Cuma 14:50
    AaRON Türkiye’ye geliyor
    Fransız elektronik müziğin yetenekli ikilisi AaRON, 7 Aralık’ta Ankara’da, 8 Aralık’ta İstanbul’da hayranları ile buluşacak.

    AaRON, her albümünde hayranlarının karşısına farklı tarzda çıkmayı başarıyor.

    Bu yıl 4. albümlerini yayınlayan grubun MK, Hot Since 82, Claptone, Tensnake, Waifs&Strays, Rampa, Re You ve daha bir çok isimden destek gören çalışmaları Türkiye’de ki hayranlarıyla buluşmayı bekliyor.

    Ünlü grup, yeni albümleri We Cut The Night'ın yeni video klibi 'Blouson Noir”de usta aktör John  Malkovich oynatarak dikkatleri çekmeyi başardı.

    AaRON 7 Aralık’ta Ankara Hayal Kahvesi’nde 8 Aralık’ta İstanbul Babylon Sahnesi’nde olacak.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: AaRON, Yeni, Albümleri, “We, Cut

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