Haber Kaynağı: DHA

Fransız elektronik müziğin yetenekli ikilisi AaRON, 7 Aralık’ta Ankara’da, 8 Aralık’ta İstanbul’da hayranları ile buluşacak.AaRON, her albümünde hayranlarının karşısına farklı tarzda çıkmayı başarıyor.Bu yıl 4. albümlerini yayınlayan grubun MK, Hot Since 82, Claptone, Tensnake, Waifs&Strays, Rampa, Re You ve daha bir çok isimden destek gören çalışmaları Türkiye’de ki hayranlarıyla buluşmayı bekliyor.Ünlü grup, yeni albümleri We Cut The Night'ın yeni video klibi 'Blouson Noir”de usta aktör John Malkovich oynatarak dikkatleri çekmeyi başardı.AaRON 7 Aralık’ta Ankara Hayal Kahvesi’nde 8 Aralık’ta İstanbul Babylon Sahnesi’nde olacak.