AASSM'de ne bulduysa çaldı

10 Grammy ödüllü Kübalı sanatçı Arturo Sandoval, ilk kez geldiği İzmir'de Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde sahne aldı. Caz müziğinin efsane ismi, trompetin yanısıra piyano ve davul performansıyla da etkileyiciydi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 10 Grammy ödüllü usta sanatçı Arturo Sandoval'ı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde ağırladı. Cazseverlere muhteşem bir konser veren sanatçı, "İzmir'de olmaktan çok mutluyum. Salon muhteşem, seyirciler muhteşem" yorumunu yaptı. İzmir'e yeniden gelmek istediğini belirten Sandoval, ayrıca senfonik orkestra için eser yazdığını ve onu da İzmir'de senfonik orkestra ile seslendirmek istediğini söyledi. Trompetteki başarısıyla öne çıkan dünyaca ünlü sanatçı, piyano ve davul performansıyla da çok beğenildi. Şarkıları ve danslarıyla da geceye damgasını vuran Sandoval, bir ara sahneden inerek seyircilerin arasına karıştı.

İzleyenlerin uzun süre unutamayacağı konserde Sandoval'a basta John Belzaguy, klavyede Dave Siegel, perküsyonda Tiki Pasillas, davulda Johnny Fiday, piyanoda ise Kemuel Roig eşlik etti.

19 adaylık, 10 kez kazandı

12 yaşında klasik trompet eğitimi almaya başlayan Kübalı sanatçı, çok uzun yıllardır dünyanın en tanınmış caz trompet temsilcilerinden biri olarak tanınıyor. Aynı zamanda piyanist ve besteci olarak da bilinen Arturo Sandoval, 19 kez aday gösterildiği Grammy ödüllerini 10 kez kazandı; ayrıca 6 Billboard Ödülü ve bir de Emmy Ödülü'ne layık görüldü. Sanatçı Emmy Ödülü'nü, kendisini Andy Garcia'nın canlandırdığı biyografik "For Love or Country" film için bestelediği müziği ile aldı.