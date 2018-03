AASSM Nisan ayında dolu dolu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, Nisan ayında birbirinden renkli 8 konsere evsahipliği yapacak. Muammer Ketencoğlu'nun da katılacağı 2 Nisan'daki ilk konserde hem rebetiko hem de dans gösterileri var

Birbirinden ünlü sanatçılar ve gruplara ev sahipliği yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), Nisan ayındaki konser dizisiyle yine sanatseverlerin büyük beğenisini kazanacak. İzmir geceleri Valise, Genç Saygun, Anadolu Nefesli Beşlisi, Ensemble Veritas,Funkbook, Bilkent Solistleri, Vintage, Can Çankaya ve Kağan Yıldız konserleriyle renklenecek.





Bir müzisyen, on enstrüman



1 müzisyen, 10 enstrüman, sayısız yolculuk, anılar, şarkılar, danslar, sesler… Valise’nin (bavul) kapağı aralanıyor. Ana branşı Yunan Smyrneiko ve Rebetiko müziği ile uluslararası platformlarda da başarılı bir grafiğe sahip, prodüksiyonlarını ve albüm çalışmalarını Avrupa’da yöneten İzmirli müzisyen Evrim Ateşler, 20 yıllık sahne kariyeri boyunca elde ettiği tecrübeleri ve danslarını İzmirli sanatseverlerle paylaşacak. 2 Nisan Pazartesi saat 20.00’de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde farklı kültürlere ait dansların da renk vereceği konserde, Muammer Ketencoğlu ve Çağrı Çetinsel misafir sanatçı olarak yer alacak.





Genç Saygun konseri



2017 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Belediyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi ve Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nin katkıları ile Alsancak Rotary Kulübü'nün 10. kez düzenlediği Ulusal Genç Solist Yarışması'nın "Üniversite" kategorisi finalistleri, 3 Nisan Salı saat 20.00’de AASSM Küçük Salon'da sahne alacak. Genç Saygun Konserleri'nin ikincisi “Yeni Sesler” konserinde opera ve lied repertuvarlarından seçkin eserleri seslendirilecek.





Müzikal yolculuk



Anadolu Nefesli Beşlisi “Orient Express Müzikal Yolculuk” 5 Nisan’da saat 20.00’de AASSM Küçük Salon’da sahne alacak Anadolu Nefesli Beşlisi, müzik severleri, Paris’ten İstanbul’a uzanan müzikal bir yolculuğa çıkaracak. Grup, Paris, Münih, Viyana, Budapeşte, Belgrad ve Sofya gibi Avrupa’nın kültürel ve tarihi öneme sahip şehirlerine uğrayarak son durağı İstanbul olan Orient Expr ess tren hattı programında bulunan eserleri İzmirli sanatseverler için seslendirecek. Konser süresince detaylı bilgiler ve çarpıcı tarihi olaylar hakkında gerçekleştirilecek sunumlar da olacak. Anadolu Beşlisi’nde flütte Cem Önertürk, obuada Ufuk Soygürbüz, klarnette Kıvanç Fındıklı, fagotta Ozan Evruk, kornoda Hüseyin Uçar yer alıyor.





İki arp, iki flüt



Ensemble Veritas, ödüllü sinema oyuncusu Görkem Yeltan ile Pierre Louys’un şiirleri üzerine yarattığı Bilitis şarkıları eseri için bir araya geliyor. İki arp, iki flüt, çelesta ve anlatıcı için 1894’te bestelenen Claude Debussy eseri modern zamanlara ilham veren disiplinler arası bir eser olarak tanımlanıyor. Flüt, arp ve şiirin birleşeceği konserde; arp sanatçıları Çağatay Akyol ile Gizem Aksoy, flüt sanatçıları Jülide Gündüz ile Sonat Sözer ve piyanist Gülnare Özdemir’den oluşan topluluk, Bilitis şarkılarının yanı sıra flüt ve arp repertuvarının en seçkin eserlerini yorumluyorlar. Konser 9 Nisan Pazartesi saat 20.00’de AASSM’de olacak.





Caz keyfi



Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde 11 Nisan Çarşamba günü saat 20.00’de Büyük Salon’da, Önder ve Şallıel Bros’un kendi tarzlarını geliştirdikleri konser sanatseverlere güzel bir gece yaşatacak. Gitarist Önder Focan ile son yıllarda birlikte gerçekleştirdikleri performansları, kendi projeleri ve diğer müzisyenlerle yaptıkları çalışmalarla geniş bir beğeni toplayan saksofoncu kardeşler Anıl Şallıel ve Batuhan Şallıel (Şallıel Bros), Önder Focan'ın bestelerinden oluşan funky bir repertuarla bir araya geliyor. Önder Focan'ın keyifli ve melodik besteleri çerçevesinde müzisyenlerin icra ettikleri etkili doğaçlamaları ile değişik türlere ilgi duyan geniş bir caz dinleyici kitlesinin beğenisini toplayan grubun müziği, funky ve enerjik ritmlere sahip, tamamen caz referanslı bir müzik olarak tanımlanıyor.





Bilkent Solistleri geliyor



Tolga Salman bandoneon, İrina Nikotina keman, Adilhoca Aziz keman, Sema Hakioğlu viyola Artur Rahmatulla viyolonsel, Sergey Margulis kontrabas, Rustam Rahmedov’un piyanoda yer aldığı Bilkent Solistleri 16 Nisan Pazartesi günü AASSM Küçük Salon’da izleyici ile bir araya gelecek. Türkiye’nin önde gelen bandoneon virtüözü Tolga Salman ve Bilkent Senfoni Orkestrası’nın değerli sanatçılarından oluşan Bilkent Solistleri, konserde dünyanın en sevilen bestecilerinden efsanevi Astor Piazzolla’nın birbirinden güzel eserleri yorumlayacak.





Broadway müzikallerini kaçırmayın



Klasik müzik ve cazın birbirinden farklı vokal tekniklerini yine kendi içinde farklı bir boyutta sentezleyen soprano Zibelhan Dağdelen'in Kurt Weill ile başlayan, sonrasında ise Cole Porter ve Broadway müzikalleriyle devam ettirdiği performanslar dizisi, 1920-1940 yılları arası Amerikan caz müziğinin popüler örneklerini içinde barındıran 'VINTAGE' başlıklı konseriyle devam ediyor. Konser 24 Nisan Salı günü saat 20.00’de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Küçük Salon’da olacak.





Türkiye'de bir ilk



26 Nisan Perşembe günü saat 20.00’de ise AASSM Küçük Salon’da, Türkiye’de caz sahnesinin konservatuvar kökenli iki önemli müzisyeni piyanist Can Çankaya ve kontrbasçı Kağan Yıldız, yeni albümleri Timeless ile sahne alacak. Caz piyano ve kontrbas duo albüm olarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştiren bu çalışmada, Can Çankaya ve Kağan Yıldız’ın albüm için hazırladıkları kendi bestelerinin yanı sıra özgün yorumlarıyla Amerikan caz standartları da yer alıyor.