AASSM’de Festival rüzgarı

Yerli caz müziğinin en başarılı davulcuları arasında yer alan Ediz Hafızoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “1 Festival İzmir” kapsamında İzmirli müzikseverlerle buluştu

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “1 Festival İzmir”, İzmirli müzisyenleri bu kez, yerli caz müziğinin en başarılı davulcuları arasında yer alan Ediz Hafızoğlu ile buluşturdu. Stüdyo ve konser müzisyeni olarak “caz”dan “rock’n roll”a, metalden deneysel müzik ve Balkan müziğine kadar birbirinden farklı tarzlarda çalışan birçok müzisyene eşlik eden Hafızoğlu, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) kolay kolay unutulmayacak bir gece yaşattı. Konserinde "Nazdrave" albümünden parçalara yer veren Hafızoğlu, “Harika bir festival bu.. İkincisinin düzenlenmesi ve bizim de burada olmamız bizi çok mutlu etti” şeklinde konuştu. Sanatçıya gecede vokallerde Elif Çağlar Muslu, Jülide Özçelik ve Ülkü Aybala Sunat, klavyede Ercüment Orkut, trompette Barış Doğukan Yazıcı, saksafonda Engin Recepoğulları ve Serhan Erkol, gitarlarda ise Orhan Deniz, Cem Tuncer ve Cenk Erdoğan eşlik etti.



1 Festival İzmir, Hintli perküsyon ustası Trilok Gurtu ve Tepecik Flarmoni'nin yarın akşamki konseriyle sona erecek.





