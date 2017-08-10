ABD'li şarkıcı Iyeoka'dan müzik ziyafeti

MARMARİS'te konser veren ABD'li şarkıcı Iyeoka, şarkıları ile hayranlarına keyifli anlar geçirtti

Türkiye'de 2013'ten bu yana konserler veren Iyeoka, yeni piyasaya çıkan 'Altın' adlı albümünden şarkılarını seslendirdi. Çoğunluğu yerleşik yaşayan ve tatile gelen turistlerden oluşan 2 bin kişi, dün akşam Amfi Tiyatro'yu doldurdu. 13 yıldan bu yana yazdığı şiirlerini caz, blues ve soul ile buluşturarak besteler oluşturan Iyeoka, sahnede ilk olarak ABD ve Avrupa'da çeşitli ülkelerde satılan kitabından kesitler okudu. Iyeoka, hareketli şarkılarını söylerken hayranları tempolu alkışlarla eşlik etti. Eski albümünden 7 ve yeni çıkan 'Altın' adlı albümünden 2 şarkı seslendiren Iyeoka, hayranlarına barış ve kardeşlik mesajları verdi. Prova sırasında DHA muhabirinin sorularını yanıtmayan Iyeoka, müziğin uluslararası bir dil olduğunu, barışın sağlanması için şarkıların önemli olduğunu vurguladı. Iyeoka, şöyle dedi:



"Yeni albümümden şarkılarım Youtube'dan çok güzel tepkiler almış. 1 milyon kişi yeni albümün şarkılarını beğenmiş. Bunun 15 bini Avrupa ülkelerinden. En fazla beğeni ve güzel yorumlar Türkiye'den geldi. Türk insanı duygusal, romantik ve karmaşık duyguları bile anlayabiliyor. Türkiye'den gelen güzel tepkileri gördükçe mutlu oluyorum. Önümüzdeki yıl ve sonrasında Türkiye'de turnelerim olacak. Sosyal medya, blog ve Youtube kanalından hayranlarımla sık sık irtibata geçiyorum. En fazla Türk hayranım var. Onların dilekleri ve önerileri ile daha güzel şiirler yazarak beste yapıyorum."



Iyeoka, konser sonrası kuliste hayranlarıyla birlikte selgie yaptı. İki gün Marmaris'te tatil yapacak olan şarkıcı ardından İstanbul'a dönecek.

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