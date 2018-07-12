Açık havada sinema keyfi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Kültürpark Açık Hava Yaz Sinemaları, Türk film endüstrisinin "ödül avcısı" filmlerinden “Kelebekler” ile başladı. Kalabalık bir izleyici grubunun büyük keyif aldığı gösterimin öncesinde, başrol oyuncuları Tuğçe Altuğ ve Hakan Karsak, sinema eleştirmeni Vecdi Sayar ile birlikte filmi yorumladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültürpark Açık Hava Yaz Sinemaları etkinliği, ünlü Türk yönetmenlerin son filmlerine evsahipliği yapıyor. Nostaljik yaz geceleri akşamında Tolga Karaçelik’in “Kelebekler” filmiyle start alan gösterimler, daha ilk programda İzmirlilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Gösteriminden önce düzenlenen söyleşiye sinema eleştirmeni Vecdi Sayar ile birlikte katılan başrol oyuncuları Tuğçe Altuğ ve Hakan Karsak, daha sonra İzmir seyircisiyle yan yana filmi izledi.

Sırada 3 yeni film var

Yerli film endüstrisinin "ödül avcısı" eserleri arasında yer alan film, başta Sundance Festivali (ABD) En İyi Film olmak üzere Bükreş Festivali (Romanya) En İyi Film, ArtFilm Festivali (Slovenya) Jüri Özel Ödülü, 2018 İstanbul Film Festivali Jüri Özel Ödülü, En İyi Erkek Oyuncu (Tolga Tekin), 2018 Ankara Film Festivali En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu (Tuğçe Altuğ), En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Gülçin Kültür Şahin) ve En İyi Kurgu (Evren Luş) ödüllerini kazandı. Tuğçe Altuğ, Tolga Tekin, Bartu Küçükçağlayan, Serkan Keskin, Gülçin Kültür Şahin, Hakan Karsak ve Ercan Kesal’ın rol aldığı film, ü&ccedi l; kardeşin babalarının ölümünden sonra başına gelenleri anlatıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültürpark Açık Hava Yaz Sinemaları etkinliği çerçevesinde, Ali Atay’ın “Ölümlü Dünya”sı 17 Temmuz’da, Ümit Ünal’ın “Sofra Sırları” 24 Temmuz'da, Seren Yüce’nin “Rüzgarda Salınan Nilüfer” filmi ise 31 Temmuz’da izlenecek. Kültürpark Uzun Havuz önünde gerçekleştirilecek ücretsiz gösterimler, sinemaseverlere açık havada "nostaljik" sinema keyfi yaşatacak.