Adnan Saygun'da Kuvayi Milliye sesleri

Ünlü besteci Murat Cem Orhan'ın, Nazım Hikmet'in ölümsüz eseri 'Kuvayi Milliye Destanı'ndan yola çıkarak hazırladığı eser İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'de sahnelendi.

Adnan Saygun'da Kuvayi Milliye sesleri
20 Mart 2019 Çarşamba 11:31

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), son derece anlamlı bir konsere daha ev sahipliği yaptı. Ünlü orkestra şefi ve besteci Murat Cem Orhan'ın Nazım Hikmet'in ölümsüz eseri Kuvayi Milliye Destanı'ndan esinlenerek hayata geçirdiği bir proje olan Kuvayi Milliyenin İnsan Manzaraları isimli eser, büyük beğeni topladı. Özgür Özaslan'ın anlatıcılığı üstlendiği konserde Burak Ayrancı viyolenselde, Arda Serindağ klarnette, Cem Ergunoğlu ses tasarımda görev üstlenirken, Utku Bayburt ve Evrim Özkaynak solist olarak sahne aldı. İzmir'in kendileri için ayrı bir yeri olduğunu söyleyen ekip salonu dolduran sanatseverlere teşekkür etti. n Müge Yunt

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