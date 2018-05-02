Adnan Saygun'da sezona renkli veda

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, bugün ve yarın gerçekleştirilecek son iki konserle sezonu kapatıyor. Final konserinde Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Stars sahne alıyor

Birbirinden ünlü sanatçılar ve birbirinden güzel konserlere ev sahipliği yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), iki konserle sezonu kapatıyor. Sanatseverlerin büyük ilgiyle karşılayacağı konserlerde Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Stars ile viyolonsel sanatçısı Arzu Gök ve piyano sanatçısı Skride Lauma yer alacak.

Latin ezgileri

Pop, funk ve Latin müziğini özgün bir şekilde yorumlayan usta müzisyen Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Stars, 3 Mayıs Perşembe (yarın) saat 20.00’de Büyük Salon’da müzikseverlere Latin gecesi yaşatacak. Türkiye’nin önde gelen perküsyon sanatçılarından biri olan Ayhan Sicimoğlu, müzisyen kimliğinin haricinde sunduğu radyo ve TV programlarıyla da hafızalarda yer etti. Özellikle Latin müziği hakkında üniversite yıllarından beri araştırmalar yapan Sicimoğlu, bu araştırmalar sonucu elde ettiği birikimle günümüzdeki doruk noktalarından birine Latin All Stars projesiyle ulaştı. Sicimoğlu, Turcolatino olarak adlandırdığı müziğini, En Estambul ve Friends & Family isimli albümlerinde dinleyicisiyle buluşturdu. Serdar Ortaç, Burcu Güneş, Sibel Tüzün, Esin İris, Ayşe Sicimoğlu, Hüsnü Şenlendirici, Mustafa Olgan, Balık Ayhan, Fahir Atakoğlu, Aydın Esen, Özkan Uğur, Uğur Yücel ve Mirkelam ile Armando Miranda, Rodrigo Rodriguez, Amik Abdel Guerra Ling Long ve Cesar Correa gibi sanatçılar, Ayhan Sicimoğlu’nun çalışmalarına katkıda bulundu.

Viyolonsel ve piyano bir arada

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nın lirik kendine özgü çalışıyla dikkat çeken viyolonsel sanatçısı Arzu Gök ile dünya çapında güçlü bir virtüöziteye sahip olarak nitelendirilen piyano sanatçısı Lauma Skride, 2 Mayıs Çarşamba (bugün) saat 20.00’de Küçük Salon’da Mendelssohn, Beethoven, Özer ve Shostakovich'in eserlerini seslendirecek.

Bavyera Radyosu, Lauma Skride hakkında “mükemmel bir hassasiyet, harika bir ton kalitesi ve güçlü bir virtüöziteye sahip” olarak tanımlamış. Bu özelliklerinin parlak tekniğiyle bir araya gelmesi, dünya çapında hem solist hem de oda müziği icracısı olarak büyük sahnelerde konserler verdi. 2008 yılında Beethoven Ring ödülünü alan Lauma Skride, klasik ve romantik Alman repertuarıyla tanınıyor.

Arzu Gök ise lirik ve kendine özgü çalışıyla dikkat çeken bir sanatçı. 2008 yılında İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'na katıldı. İzmir'de Ege Yaylı Çalgılar Beşlisi+Perküsyon grubunun daimi üyesi.