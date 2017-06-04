Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, sezonu rekorla kapattı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) 2016/2017 sezonunu "rekorla" kapattı. 42 konserde dünya devlerini ağırlayan AASSM, Avrupa'daki en iyi sanat merkezleriyle yarışarak yüzde 95 doluluğa ulaştı

Türkiye'nin en prestijli konser salonu olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), başarılı bir sezonu daha geride bıraktı. 2016/2017 konser sezonunda yüzde 95 doluluğa ulaşarak dünyaca ünlü Carnegie Hall ve Vienna Musikverein gibi salonların doluluk oranlarını yakalayan AASSM, bir sezon boyunca 42 konsere ev sahipliği yaptı; satışa çıkartılan 22 bin 971 biletten 21 bin 798’i satıldı. Pek çok konserde bilet bulamayan sanatseverler için salon dışına dev ekran kuruldu.



Danny Brilliant’dan Toto Cutugno’ya, Fazıl Say’dan Maxim Vengerov ve Alim Qasımov’a kadar pek çok dünya starını ağırlayan Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, şimdiden 2017/2018 sezonu için çalışmalara başladı.



Kimler geldi, kimler geçti

AASSM 10 yaşına giriyor

2016 ve 2017 sezonunda önemli konserlere imza atan Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, Fransa’nın kadife sesli şarkıcısı Dany Brilliant ve İtalyanların romantik şarkıcısı Toto Cutugno başta olmak üzere Kenan Doğulu, Alim Qasımov, Kerem Görsev, Fazıl Say, Tomatito, Özdemir Erdoğan, Mert Fırat-Jülide Özçelik, Maxim Vengerov ve Ulucan Kardeşler, Camerata İzmir, Mozart Group, Dünya Çingene Şarkıları ve Babil Şarkıları gibi efsane sanatçı ve gruplara evsahipliği yaptı.2000 yılında Ahmet Piriştina dönemindeki bir proje yarışmasıyla başlayan "Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi düşü", Aziz Kocaoğlu döneminde hayata geçirildi; 27 Aralık 2008 tarihinde hizmete açıldı.29.500 m2 toplam alana sahip olan merkez, 1133 kişilik büyük salon, 243 kişilik küçük salon, 5 adet sergi salonu ve açık alan etkinlerine de uygun yapısıyla, kısa süre içinde Türkiye’nin en nitelikli sanat merkezlerinden biri haline geldi. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, teknik ve akustik bakımından da Türkiye’nin en iyi konser salonu olarak tanınıyor. Sahnenin önünde yer alan asansörlü bölüm, sahneye kazandırdığı farklı fonksiyonlarla salonun kullanım zenginliğine katkıda bulunuyor. Ayrıca engelli vatandaşların unutulmadığı merkez, gerek sanatseverlerin, gerekse engelli sanatçıların, her mekana rahatlıkla ulaşılabilecekleri şekilde tasarlanmış. AASSM konser salonu, akustik özelliği anlamında da dünyadaki diğer konser salonlarıyla boy ölçüşebilecek standartlarda. Özenli bir akustik projenin uygulandığı konser salonunun yanı sıra merkez, çeşitli türlerden sergilere de ev sahipliği yapıyor.