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    • Ahmet Kural ve Murat Cemcir yeni filmleriyle güldürecek

    "Düğün Dernek" ve 'Düğün Dernek: Sünnet'le büyük başarı yakalayan Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in yeni filmleri 'Çalgı Çengi İkimiz', 6 Ocak'ta seyirciyle buluşacak

    24 Ağustos 2016 Çarşamba 10:08
    Ahmet Kural ve Murat Cemcir yeni filmleriyle güldürecek
    Ahmet Kural - Murat Cemcir ikilisinin yeni filmleri ‘Çalgı Çengi İkimiz’, 6 Ocak’ta vizyona girecek.

    ‘Düğün Dernek’ ve ‘Düğün Dernek: Sünnet’le büyük başarı yakalayan Ahmet Kural ve Murat Cemcir’in yeni filmleri ‘Çalgı Çengi İkimiz’, 6 Ocak’ta seyirciyle buluşacak.

    Selçuk Aydemir’in yazıp yönettiği filmin basın toplantısı, Beykoz Kundura Fabrikası’nda yapıldı. Hep birlikte pasta kestikten sonra konuşan Ahmet Kural, “Komedisi yoğun bir film. Çok heyecanlıyız” dedi. Kural, Cemcir’le kendisi için yapılan Zeki Alasya - Metin Akpınar benzetmesine ise, “Benzetilmek gurur verici ama ağır bir sorumluluk. Farklı şeyler de yapabiliriz. İkili durumumuz yok” yorumunu yaptı.

    Murat Cemcir, filmin beğenileceğini umduğunu söylerken, “Bence hayatımızın en iyi filmi. İnşallah seyirci beğenir. Öldüreceğiz gülmekten” dedi. Filmin ailelerin de rahatlıkla seyredeceği bir proje olduğunu vurgulayan Cemcir, “Çok fazla çocuk hayranımız var. O yüzden çok küfür etmeden, daha vecize tarzı yaptık” şeklinde konuştu.
    Anahtar Kelimeler: çalgı çengi Ikimiz, Ahmet Kural, Murat Cemcir

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