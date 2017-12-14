"Akidezadeler"e Bayraklı'da yoğun ilgi

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali kapsamında Uygur Sanat Tiyatrosu'nun Akidezadeler 'Bir Tatlı Huzur' adlı oyunu Bayraklı Belediyesi ev sahipliğinde sahnelendi. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte seyirciler salona sığmayınca, kapılar açıldı ve vatandaşlar oyunu merdivenlerden, salon kenarlarından izledi

Türk tiyatrosunun büyük ustası Nejat Uygur tarafından yazılan tiyatro eseri Akidezadeler 'Bir Tatlı Huzur' yeni yorumuyla ve usta sanatçı kadrosuyla Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali kapsamında Bayraklı Belediyesi ev sahipliğinde Tepekule Kongre ve Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluştu.



KAHKAHA DOLU GECE



Anadolu Salonu'nda ücretsiz olarak sanatseverlerle buluşan oyun yoğun ilgi gördü. Seyirciler salona sığmadı. Biletli seyircilerin yerini almasının ardından kapılar açıldı ve tiyatro severler boş alanlara, merdiven boşluklarına oturarak oyunu seyretti. Usta tiyatrocunun oğlu Süha Uygur'un yönetmenliğini yaptığı, Uygur Sanat Tiyatrosu tarafından sahnelenen oyunda Cengiz Küçükayvaz, Somer Karvan, Seher Terzi, Kirkor Dinçkayıkçı, Burcu Tuna, Güray Yazıcı, Deniz Yılmaz ve Orçun Tansoylu rol aldı. Esprileri ve konusuyla izleyenleri kahkahaya boğan oyun izleyenlerden tam not aldı. Oyun sonunda oyunculara ve Bayraklı Belediyesi'ne sanata desteklerinden dolayı TAKSAV tarafından teşekkür plaketi verildi.



YENİ SALON MÜJDESİ



Tiyatroya ilginin yoğun olmasının kendilerini mutlu ettiğini belirten Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Bayraklı'ya daha büyük salon yapacağız. Manavkuyu’da temelini yakında atıyoruz” dedi.









