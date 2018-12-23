Alaattin Yüksel: Kültür ve sanatla gelişeceğiz

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Alaattin Yüksel, kültür adalarından tema parka, Türkiye'nin en büyük kütüphanesinden film platosu ve sanat çarşısına kadar kültür sanat alanında birçok projenin ortak akıl ile geliştirileceğini açıkladı. Yüksel, "Bu çalışmaların tamamını kentimizdeki sanat kurumlarının yanı sıra ilgili sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinden oluşacak bir "Sanat Kurulu" ile birlikte geliştirip hayata geçireceğiz" dedi.

"Bir toplumun kültür ve sanata bakışı, o toplumun geleceğe bakışıdır. Kentin tarihine, kültürüne, doğasına saygı duyan, dokusunu koruyan, ayrım gözetmeksizin herkesi ortak paydada buluşturan bir toplum ve bellek yaratmak için değerlerimize sahip çıkmamız gerektiğine inanıyoruz" şeklinde açıklamada bulunan Alaattin Yüksel; "İzmir, 8500 yıllık tarihi ile herkese ilham veren bir kent olarak sanat ve sanatçının yanında olmayı sürdürülebilir gelişmesinin odağına koyacak" dedi.

"İzmir dendiğinde; mimari özellikleri ile bu kentin kültürünü yansıtan yapılar, meydanlarında 8500 yıllık tarihini ziyaretçilerine sunan yontular, dünyanın her yerinden yüzbinlerce insanı çeken müzeler, eğlence ve dinlenme alanları, sanat galerileri, gösteri, tiyatro ve konser salonlarının zenginliği akla gelmelidir" diyen Alaattin Yüksel, "Biz bu güzel manzaranın içini dolduracak kentliler ve sahnelerinde yer alacak, görsellikler üretecek sanatçıların yaşadığı bir kent hayal ediyoruz" dedi.

Kentsel dönüşüm

Günümüz dünyasında kentlerin geleceğinin yaratılmasında kültür ve sanat politikalarının büyük önem kazandığı ve yeni dönemde İzmir'de kültür sanat içerikli bir kentsel dönüşümü gerçekleştirmeyi planladıklarını ifade eden Yüksel; "İzmir tarihten gelen çok kültürlü yapısı ile her zaman sanata ve sanatçıya sahip çıkmıştır. Son yıllarda İzmir Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere ilçe belediyelerimizin yatırımları ve sürdürdükleri etkinlikler ile kentimizde sanat tüketicilerinin sayısında önemli bir artış gözlenmektedir. Bunun diğer nedenleri arasında Kentin sanat eğitimi veren kurumlarının başarısı ile birlikte kültür sanat festivalleri ve etkinliklerinde artış, kente nitelikli insan göçündeki artışın etken olduğunu söyleyebiliriz" dedi.