Amazon Prensesinin Sıra Dışı Öyküsü, Wonder Women

Bir Amerikan yapımı olarak karşımıza çıkan Wonder Woman isimi film sektörde en kaliteli olan fantastik filmleri sunan DC ile geliyor. DC yeni filmi olan Wonder Women sinema filminde Amerika’ da arzu ettiği gişe ve başarıyı elde ettikten sonra sıra dünya üstünde bu etkinin alınmasına geldi Ülkemizde 2 Haziran 2017 tarihinde vizyona giren film Türk sinema sevenler tarafından da ilgi ile karşılandı. Başrollerinde Hızlı ve Öfkeli serisinde dikkatleri çeken güzel oyuncu Gat Gadot yer alırken aynı zamanda Star Trek sersinde efsane kaptan olarak bildiğimiz Chris Pine de yerini aldı. Başrol oyuncularının yanı sıra film de Connie Nielsen, David Thewlis ve Robin Weight gibi yıldızları da göreceksiniz.

Yönetmenliğini Patty Jenkins ‘in yaptığı Wonder Woman, Jacon Fuchs tarafından kaleme alındı.



Wonder Women Filminin Konusu Nedir?

Amazonlarda yaşamını sürdüren bir halkın içinde yer alan Diane Price halkın prensesi olup aynı zamanda Wonder Woman izle olarak anılıyor. Son derece meraklı bir kişiliğe sahip olan prenses araştırmacılığı ile kendi bulundukları yerden farklı olan bir dünya arayışına girer. Olağanüstü güçlere sahip olan esrarengiz bir kadın olan Wonder Woman, demir ve camın hüküm sürdüğü dünyaya adım atar. Bu dünya da insanların sebepsiz yere öldürülmeleri ve daha birçok kötülüğe şahit olan prenses Wonder Women sonrasında insanlar tarafından fark edilir ve tüm özellikleri bir bir ifşa olur. Macera dolu fantastik bir film olan Wonder Woman filmi içinde aksiyonun hız kesmeden devam ederken soluksuz olarak izleyeceğiniz bir yapım ile tanışacaksınız.

Yönetmen Patty Jenkins tarafından beyaz perde de yer bularak amazon olarak adlandırılan ve kadınların savaşçı özelliğe sahip olduğu bir diyarı konu alan bu film oldukça sıra dışı bir öyküyü sunuyor.