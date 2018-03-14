Anadolu Ateşi İzmir'e geliyor

Genel sanat yönetmenliğini Mustafa Erdoğan'ın üstlendiği topluluğun "Troya" adlı gösterisinin İzmir özel galası, 6 Nisan'da Halkapınar Spor Salonu'nda izlenebilecek.
3 bin yıllık Troya efsanesine yeniden hayat veren Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, 200 dansçıyla salona kurulacak 400 metrekarelik sahnede gösteriyi sunacak.
Topluluk aynı salonda 7 Nisan'da da doğu ile batı kültürlerini buluşturan "Anadolu Ateşi" adlı müzikali sahneleyecek.
Gösteride, İzmirliler çağdaş oyunların yanı sıra Türkiye'nin farklı yörelerinden derlenen halk danslarını, Anadolu'nun kültürel tarihi ve müziğini tanıma fırsatı bulacak.
Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, "Anadolu Ateşi" ve "Troya" adlı gösterileri İzmir'de sahneleyecek
Genel sanat yönetmenliğini Mustafa Erdoğan'ın üstlendiği topluluğun "Troya" adlı gösterisinin İzmir özel galası, 6 Nisan'da Halkapınar Spor Salonu'nda izlenebilecek.