Anadolu Ateşi İzmir'e geliyor

Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, "Anadolu Ateşi" ve "Troya" adlı gösterileri İzmir'de sahneleyecek

Genel sanat yönetmenliğini Mustafa Erdoğan'ın üstlendiği topluluğun "Troya" adlı gösterisinin İzmir özel galası, 6 Nisan'da Halkapınar Spor Salonu'nda izlenebilecek.



3 bin yıllık Troya efsanesine yeniden hayat veren Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, 200 dansçıyla salona kurulacak 400 metrekarelik sahnede gösteriyi sunacak.



Topluluk aynı salonda 7 Nisan'da da doğu ile batı kültürlerini buluşturan "Anadolu Ateşi" adlı müzikali sahneleyecek.



Gösteride, İzmirliler çağdaş oyunların yanı sıra Türkiye'nin farklı yörelerinden derlenen halk danslarını, Anadolu'nun kültürel tarihi ve müziğini tanıma fırsatı bulacak.