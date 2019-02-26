'Anadolu'dan El Sanatı Aydın'da

Sanatçı Gözde Erkan'ın 'Anadolu'dan El Sanatı Resim Sergisi' Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde açıldı. Sergide deri malzemelerin kullanıldığı onlarca resim öne çıkıyor.

6 Mart'a kadar açık kalacak serginin açılışını Adnan Menderes Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Gözde Erkan'ın meslektaşları, öğrencileri ve Aydınlılar yaptı. Sergi, resim meraklılarının beğenisini kazandı. Aydın'da üçüncü sergisini açan sanatçı, serginin son iki yılda yaptığı eserlerden oluştuğunu belirtti. Tuval üzerine el sanatları sergisinde kilim, halı gibi tekniklerin yanı sıra kök boya, deri ve bitkisel ürünler kullandığını belirten Erkan, serginin bu sebeple tamamıyla Anadolu'yu anlattığını ifade ederek, "Aydın halkı umarım sergimi ve eserlerimi beğenir. İlk önce Aydın'a katkı vermek istiyoruz, çünkü ekmek yediğimiz yer burası" diye konuşan Erkan, eserlerinde ön plana çıkan deri için de "27 yıldır el sanatıyla uğraşıyorum ve deriyi çok seviyorum. Derinin yaratıcılığa çok elverişli bir malzeme olduğunu düşünüyorum" dedi.