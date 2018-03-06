Annesinin adıyla başladı, kütüphane sayısı 48'e ulaştı

Yorulmak yok
Yorulmaya niyetinin olmadığını, işin içinde anne sevgisi ve aydınlanma/aydınlatma aşkı olduktan sonra yorgunluk sözcüğünü kullanmanın gereksiz olduğunu, eğitim yoluyla halkın kalkınması ve toplumun çıkarlarına çalışılması gerektiğini belirten Şeyhoğlu, topraklarımıza borcumuzun olduğunu ve hizmet vererek ödenmesini gerektiğini vurguladı.
Gurbetçiler, ustalardan Türk edebiyatını öğrenmeli
Malmö (İsveç), Frankurt (Almanya), Charleroi (Belçika,) Limburg(Almanya), Liege, Brüksel(Belçika) ,Rodos Adası, Tiflis (Gürcistan), Sofya(Bulgaristan), Üsküp(Makedonya) ve İran'da (Tahran-Tebriz) kütüphaneler ile ilgili konuşmalar yapan Şeyhoğlu, Ocak ayında Charleroi/ Belçika'da toplamda 2000 eserle Rasime Şeyhoğlu kütüphanesinin açıldığını ve orada özellikle Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Aziz Nesin, Sabahattin Ali, Cemal Süreya, Nazım Hikmet gibi şair ve yazarların çok sayıda kitabını bulundurduklarını, Belçika'ya yerleşmiş gurbetçilerimizin çocuklarının türk edebiyatını en iyi yazarlarımızdan öğrenmelerini hedeflediğini söyledi.
Kitap okumuyoruzu kırmalıyız
Kültür Bakanlığı'nın kütüphaneciliğe gereken önemi vermediğini dile getiren Şeyhoğlu: 'Kütüphanecilik ciddiye alınmıyor. Personel yok diye kütüphaneler kapatılıyor. Halktan toplanan ağır vergilerin bir kısmıyla en azından yeni halk kütüphaneleri açılmalı. Biz istiyoruz ki; Kültür Bakanlığı kütüphanelerimizi ziyaret etsin, denetlesin ve kitap yardımında bulunsun. Büyük markalar, kütüphane zinciri kursunlar ve teşvik edici rol alsın. Yerel yönetimler her mahalleye en azından 1500-2000 kitaplı kütüphaneler açmalı. 'Halkımız kitap okumuyor' sözünü yinelemekten vazgeçmeliyiz. Tuhaf bir gerçeklik ilk ayet 'ikra' (oku) olmasına karşın Türkiye'de ve diğer islam ülkelerinde okuma oranın düşük. Şair ve yazarlar okullara sık sık davet edilmeli, öğrencilerle buluşup tanıştırılmalı. Güzel şiir ve öykü yazma yarışmaları düzenlenerek öğrenci teşvik edilmeli. Kitap ,aydınlanma, kültür ve bilim ile ilgili önemli sözler yazılıp sınıflarda yer almalı filozof yazar şair mucit fotoğrafları ve sözleri okulların konferans salonlarına ve koridorlarına asılmalı' dedi.
kurulanların çoğu tabela kütüphanesi. içeride milletin başından attığı eski püskü kitaplar, gazetelerin verdiği ansiklopediler var.
herkes kafasına göre birşey kurmaya kalkarsa bu oluyor. örgütlü olmayı öğrenemedik!