Annesinin adıyla başladı, kütüphane sayısı 48'e ulaştı

2002 yılında Rasime-Recai Şeyhoğlu anne oğul kendi adlarına açtıkları kütüphane, günümüze kadar gelip kütüphane zinciri olmaya devam ediyor. Son olarak Ocak ayında Charleroi/ Belçika'da 48. kütüphane açıldı

Gamze Geçer- 'Yeni Cahit Arflar, Orhan Kemaller, Fazıl Saylar artmalı', Recai Şeyhoğlu bu fikrin 2002 yılında annesinin dilkökü kanserine yakalanmasıyla adını yaşatmak için ortaya çıktığını belirterek şöyle devam etti: '16 yıl önce 19 Ekim 2002'de Bergama'nın Hacıhamzalar köyünde 3600 kitaplı/ bilgisayarlı bir



Yorulmak yok

Yorulmaya niyetinin olmadığını, işin içinde anne sevgisi ve aydınlanma/aydınlatma aşkı olduktan sonra yorgunluk sözcüğünü kullanmanın gereksiz olduğunu, eğitim yoluyla halkın kalkınması ve toplumun çıkarlarına çalışılması gerektiğini belirten Şeyhoğlu, topraklarımıza borcumuzun olduğunu ve hizmet vererek ödenmesini gerektiğini vurguladı.

Gurbetçiler, ustalardan Türk edebiyatını öğrenmeli

Malmö (İsveç), Frankurt (Almanya), Charleroi (Belçika,) Limburg(Almanya), Liege, Brüksel(Belçika) ,Rodos Adası, Tiflis (Gürcistan), Sofya(Bulgaristan), Üsküp(Makedonya) ve İran'da (Tahran-Tebriz) kütüphaneler ile ilgili konuşmalar yapan Şeyhoğlu, Ocak ayında Charleroi/ Belçika'da toplamda 2000 eserle Rasime Şeyhoğlu kütüphanesinin açıldığını ve orada özellikle Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Aziz Nesin, Sabahattin Ali, Cemal Süreya, Nazım Hikmet gibi şair ve yazarların çok sayıda kitabını bulundurduklarını, Belçika'ya yerleşmiş gurbetçilerimizin çocuklarının türk edebiyatını en iyi yazarlarımızdan öğrenmelerini hedeflediğini söyledi.



Kitap okumuyoruzu kırmalıyız

Kültür Bakanlığı'nın kütüphaneciliğe gereken önemi vermediğini dile getiren Şeyhoğlu: 'Kütüphanecilik ciddiye alınmıyor. Personel yok diye kütüphaneler kapatılıyor. Halktan toplanan ağır vergilerin bir kısmıyla en azından yeni halk kütüphaneleri açılmalı. Biz istiyoruz ki; Kültür Bakanlığı kütüphanelerimizi ziyaret etsin, denetlesin ve kitap yardımında bulunsun. Büyük markalar, kütüphane zinciri kursunlar ve teşvik edici rol alsın. Yerel yönetimler her mahalleye en azından 1500-2000 kitaplı kütüphaneler açmalı. 'Halkımız kitap okumuyor' sözünü yinelemekten vazgeçmeliyiz. Tuhaf bir gerçeklik ilk ayet 'ikra' (oku) olmasına karşın Türkiye'de ve diğer islam ülkelerinde okuma oranın düşük. Şair ve yazarlar okullara sık sık davet edilmeli, öğrencilerle buluşup tanıştırılmalı. Güzel şiir ve öykü yazma yarışmaları düzenlenerek öğrenci teşvik edilmeli. Kitap ,aydınlanma, kültür ve bilim ile ilgili önemli sözler yazılıp sınıflarda yer almalı filozof yazar şair mucit fotoğrafları ve sözleri okulların konferans salonlarına ve koridorlarına asılmalı' dedi. - 'Yeni Cahit Arflar, Orhan Kemaller, Fazıl Saylar artmalı', Recai Şeyhoğlu bu fikrin 2002 yılında annesinin dilkökü kanserine yakalanmasıyla adını yaşatmak için ortaya çıktığını belirterek şöyle devam etti: '16 yıl önce 19 Ekim 2002'de Bergama'nın Hacıhamzalar köyünde 3600 kitaplı/ bilgisayarlı bir kütüphane kurduk. Dilkökü kanserine yakalanan annemin adını taşımasını ben istedim, ama o 'Sadece benim değil ikimizin adını taşıyacak' dedi. Rasime- Recai Şeyhoğlu Kütüphanesi... Görkemli bir açılış oldu. Dönemin Vali Yardımcısı Mustafa Korkmaz Dinçer, İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Yavuz ve şair- yazar Dinçer Sezgin katıldı. Annem o açılışta deyişler ve türküler söyledi. Arkasından istek gelince 2. ve 3. kütüphaneleri de açtık. Annem her açılışta Pir Sultan Abdal'dan deyişler okudu. Amacımız köy çocukları ve gençlerini bilim-sanat ve edebiyatı sevmelerini sağlamak. Köylerden yeni Cahit Arflar Orhan Kemaller ve Fazıl Saylar yetişsin. Kütüphanelermizde Dünya ve Türk klasikleri, çocuk kitapları, araştırma inceleme kitapları, çağdaş türk ve dünya edebiyatından romanlar/öyküler, şiirler, felsefe kitapları, sözlükler ve bilim sanat dergileri yer alıyor. Bolu/Karacasu'da, Ataköy/Tokat'ta, Bağyüzü/Ayvalık'ta kitap okunmasını sağlamak için bazı öğrencilere kol saati bile hediye etmiştik. Burada sadece bize değil anne babalara da büyük rol düşüyor. Onlara rol model olmak için evde çocuklarının yanında mutlaka kitap okumalı. Anne baba ve öğretmenler çocukları belli aralıklarla kütüphanelere, arkeoloji ve etnografya müzelerine götürmeli. Çocuklar görmedikleri bir eylemi sözde kalarak hayata geçiremezler' dedi.Yorulmaya niyetinin olmadığını, işin içinde anne sevgisi ve aydınlanma/aydınlatma aşkı olduktan sonra yorgunluk sözcüğünü kullanmanın gereksiz olduğunu, eğitim yoluyla halkın kalkınması ve toplumun çıkarlarına çalışılması gerektiğini belirten Şeyhoğlu, topraklarımıza borcumuzun olduğunu ve hizmet vererek ödenmesini gerektiğini vurguladı.Malmö (İsveç), Frankurt (Almanya), Charleroi (Belçika,) Limburg(Almanya), Liege, Brüksel(Belçika) ,Rodos Adası, Tiflis (Gürcistan), Sofya(Bulgaristan), Üsküp(Makedonya) ve İran'da (Tahran-Tebriz) kütüphaneler ile ilgili konuşmalar yapan Şeyhoğlu, Ocak ayında Charleroi/ Belçika'da toplamda 2000 eserle Rasime Şeyhoğlu kütüphanesinin açıldığını ve orada özellikle Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Aziz Nesin, Sabahattin Ali, Cemal Süreya, Nazım Hikmet gibi şair ve yazarların çok sayıda kitabını bulundurduklarını, Belçika'ya yerleşmiş gurbetçilerimizin çocuklarının türk edebiyatını en iyi yazarlarımızdan öğrenmelerini hedeflediğini söyledi.Kültür Bakanlığı'nın kütüphaneciliğe gereken önemi vermediğini dile getiren Şeyhoğlu: 'Kütüphanecilik ciddiye alınmıyor. Personel yok diye kütüphaneler kapatılıyor. Halktan toplanan ağır vergilerin bir kısmıyla en azından yeni halk kütüphaneleri açılmalı. Biz istiyoruz ki; Kültür Bakanlığı kütüphanelerimizi ziyaret etsin, denetlesin ve kitap yardımında bulunsun. Büyük markalar, kütüphane zinciri kursunlar ve teşvik edici rol alsın. Yerel yönetimler her mahalleye en azından 1500-2000 kitaplı kütüphaneler açmalı. 'Halkımız kitap okumuyor' sözünü yinelemekten vazgeçmeliyiz. Tuhaf bir gerçeklik ilk ayet 'ikra' (oku) olmasına karşın Türkiye'de ve diğer islam ülkelerinde okuma oranın düşük. Şair ve yazarlar okullara sık sık davet edilmeli, öğrencilerle buluşup tanıştırılmalı. Güzel şiir ve öykü yazma yarışmaları düzenlenerek öğrenci teşvik edilmeli. Kitap ,aydınlanma, kültür ve bilim ile ilgili önemli sözler yazılıp sınıflarda yer almalı filozof yazar şair mucit fotoğrafları ve sözleri okulların konferans salonlarına ve koridorlarına asılmalı' dedi.