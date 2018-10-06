Antalya'da ödüller sahibini buldu

Bu yıl 55'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali'nde en film ödülü, yönetmenliğini Jafar Panahi'nin yaptığı 'Üç Yüz' oldu. En iyi yönetmen ödülü ise ‘Bir Aile İşi’ filmi ile Kore-eda Hirokazu'nun oldu. En iyi erkek oyuncu ödülü de 12 yaşındaki Zain Al Rafeea'ya gitti. En iyi kadın oyuncu ödülü ise Ayka filmindeki rolü ile Samal Yeslyamova'nın oldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen, Türkiye'nin en uzun soluklu film festivali Uluslararası Antalya Film Festivali, Cam Piramit Kongre ve Fuar Merkezi'ndeki kapanış töreniyle sona erdi. Sanatçıların da katıldığı 29 Eylül'deki kortejle başlayan festival, bir hafta sürdü. Antalya'yı sinema platosuna çeviren festivalin ödül töreni öncesi, beyaz perdenin yıldızları kırmızı halıdan geçti. Gazetecilere poz veren yıldızlar, birbirinden şık kıyafetlerle ilgi çekti.

BARIŞ ŞEHRİ ANTALYA

Törenin kapanış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, sinema dolu bir haftayı geride bıraktıklarını söyledi. İnsanı konu alan bir festival yaparken, 8 askerin şehit olduğunu hatırlatan Türel, "Yüzyıllar boyunca dil, din ve etnisite farkı bilmeden birlikte yaşadık. İnsanlık suçu terör sorunuyla karşı karşıyayız, buna rağmen bütün insanlığı kucaklıyoruz. Antalya'yı milyonlarca insanı bir arada yaşatan barış şehridir. İnsanı huzurlu bir şehir yapan Antalya halkına teşekkür ederim" dedi.

34 BİN 900 İZLEYİCİ

Menderes Türel, 55 yıldır sinema sevdasının ateşini söndürmediklerini söyledi. Korteje ilginin çok yüksek olduğunu belirten Türel, "Festival filmlerinde salonlar doluydu. Filmlerle görmediğimiz ülkelere gittik. 1200 konuğu ağırladık. 34 bin 900 kişi filmleri izledi. Antalya’yı sinema sektörünün merkezlerinden biri yapmak için yeni bir hedef koyduk. Bütün zorluklara rağmen hedefimize ilerliyoruz. Yakın zamanda Boğaçayı film platolarını hayata geçireceğiz. Geniş bir coğrafyada sinemanın kalbi olacağız. Festival Sarayı projemizi hep birlikte hayata geçireceğiz. Ödüllerimizi festival sarayında vereceğiz" diye konuştu.

CEM YILMAZ ÖDÜLLENDİRİLDİ

Festivalin en dikkat çeken isimlerinin başında gelen Cem Yılmaz, iki gündür festivalde en fazla ilgiyi gören isim oldu. Festivalde sinemada 20'nci yılını dolduran Cem Yılmaz'a 'Yaşam Boyu Onur Ödülü' verildi. Yılmaz ödülünü, oyuncu Nebahat Çehre ve yakın arkadaşı Ozan Güven'in elinden aldı. Ödülü aldıktan sonra konuşan Cem Yılmaz, esprili sözleriyle geceye renk kattı. Cem Yılmaz, "Sinemayla dolu dolu geçen hayatın burada son bulacağını beklemezdim. Festivalde hiçbir filmim yarışmadı. Takvim nedeniyle ve içerik itibariyle festivale yakışır bir film üretemedim. Sinema ile ilgili her şeyi çok seviyorum. 20 yıldır çeşit çeşit filmleri yaparak, seyircileri bir araya getirdim. Bireysel çabamın görülmesi beni çok mutlu etti. Memlekette çok kıymetli adam var. Yabancılar şimdi bu ödülü alan çirkin adam kim diye soruyordur ama ben aktörüm. Nebahat Çehre ile beraber film yapmak isterim, 20 yıl sonra da onun elinden ödül almak isterim" diye konuştu.

Ozan Güven de "Durumum olsaydı bir plaket yaptırıp Yılmaz'a ömür boyu dostluk ödülü vermek isterdim" dedi.

TATLISES'E ONUR ÖDÜLÜ

Festivalde sanatçı İbrahim Tatlıses de 'Onur Ödülü' aldı. Festivale katılamayan Tatlıses'in ödülünü, sanatçı Yavuz Bingöl, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun elinden aldı. Bir video ile festivaldekilere seslenen Tatlıses, "Aranızda olamadığım için üzgünüm, orada olmak isterdim ama olamadı. Sinemayı çok seviyorum. Mağarada doğdum ama sinemayı çok seviyorum. Düşündüklerimi hayata geçirdim sinemayla. Sinema emekçileri ve sanatçı arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi. Festivalin uluslararası 'onur ödülü' de ABD'li aktör Eric Roberts'a verildi.

FESTİVALİN EN İYİLERİ

En iyi film: Üç Yüz, Yönetmen: Jafar Panahi, (İran)

En iyi yönetmen: Kore-eda Hirokazu, Bir Aile İşi (Japonya)

En iyi kadın oyuncu: Samal Yeslyamova (Ayka), Rusya, Almanya, Polonya, Kazakistan, Çin

En iyi erkek oyuncu: Zain Al Rafeea, Kafernahum (Lübnan, ABD)

Jüri Özel Ödülü: Kailash (ABD)

Behlül Dal Ödülü: 'Çınar' (Türkiye)

Dr Avni Tolunay İzleyici Ödülü: 'Göç Mevsimi' (Kolombiya, Danimarka, Meksika)

Genç Jüri Ödülü: 'Kafernahum' (Lübnan, ABD)

En iyi film 320 bin lira, en iyi yönetmen ise 155 bin liralık para ödülünün de sahibi oldu.