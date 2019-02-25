APİKAM'da 'Eski Giritliler'in göçü anlatılacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi tarafından gerçekleştirilen Kent Söyleşileri'nin bu yılki ilk konuğu Doç. Dr. Tuncay Ercan Sepetçioğlu, “Eski Giritliler'in Yeni Kenti İzmir”i anlatacak.

APİKAM'da 'Eski Giritliler'in göçü anlatılacak
25 Şubat 2019 Pazartesi 10:26

2015 yılından beri her ay gerçekleştirilen söyleşilerle kent tarihine ve kültürüne ışık tutan İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi, 2019’un ilk etkinliğinde Doç. Dr. Tuncay Ercan Sepetçioğlu’nun söyleşine ev sahipliği yapacak. 26 Şubat Salı günü APİKAM Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek söyleşide,  “Eski Giritliler'in Yeni Kenti İzmir” anlatılacak.

Sosyal ve kültürel antropoloji alanında araştırmaları bulunan Tuncay Ercan Sepetçioğlu, 19. yüzyılın ortalarından itibaren kitleler halinde göç ederek Osmanlı’nın güvenli bölgelerine gelen ve “Eski Giritliler” olarak bilinen muhacirlerin İzmir’e yerleşimleri ve yaşayışlarını ele alacak. Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi'nde gerçekleştirilecek söyleşi, saat 18.00’de başlayacak.

Etiketler; #izmir büyükşehir belediyesi #Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi #kent söyleşileri #Doç. Dr. Tuncay Ercan Sepetçioğlu
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