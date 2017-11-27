APİKAM'da gündem "Antik Smyrna"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi’nde düzenlenen “Kent Söyleşileri”nin bu ayki konuğu, Agora Kazı Başkanı Akın Ersoy

Kent tarihinin ve kültürü açısından önemli çalışmalara imza atan İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM), “Kent Söyleşileri” serisinde İzmirlileri değerli konuk ve konularla birleştirmeye devam ediyor. “Agora'dan Tiyatro'ya Antik Smyrna'da Yaşam” başlıklı bu ayki “Kent Söyleşileri”nin konuğu, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Agora Kazı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Akın Ersoy olacak. Söyleşi 29 Kasım Çarşamba günü saat 18.00’de Apikam Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek.





