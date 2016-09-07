BATI GEZGİNLERİNİN KATETTİKLERİ ANADOLU



LOUVRE MÜZESİ BAŞKANI'NDAN MEKTUP

Haber Kaynağı: DHA

Arkas Sanat Merkezi, 2013 yılında gerçekleştirdiği '18. ve 19. Yüzyıllarda İzmir: Batılı Bir Bakış' sergisinin ardından, Anadolu'yu gezginlerin gözünden yeniden keşfetmek isteyenler için 'Anadolu Seyahatleri- 19.Yüzyıl' sergisini açtı. 19. Yüzyıl'da arkeologlardan, sosyologlara, tarihçilerden, ressamlara ve hatta bilim insanlarına kadar bir çok gezginin Doğu'yu anlamak ve tam bir portresini oluşturabilmek için çıktıkları 'Anadolu Seyahatleri'nin ardından hazırlayıp arkalarında bıraktıkları ayrıntılı ve ilginç belgeler sergiyle günümüze ulaşıyor.Açılışta konuşan Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas şunları söyledi:"Osmanlı İmparatorluğu'nu geçmişi ve kültürel mirası açısından araştırmayı hedefleyen Anadolu Seyahatleri, batı dünyasında doğu algısının oluşmasında büyük rol oynamış. Bu sergi Fransız bilimsel misyonlarına öncelik vererek, batılı gezginlerin İzmir'den hareketle katettikleri Anadolu'yu ele alıyor. Bazı bulamayacağınız, ya da o günkü haliyle görmeyeceğiniz bir takım bulgular var. Fransa'daki insanların bizim değerlerimize bu kadar önem vermesini şahsen çok heyecan verici buluyorum. Türkiye'yi, Anadolu'yu Avrupa'da tanıtan bunlardır."Toplantıya Louvre Müzesi'ni temsilen katılan İsabel Bonora da, "Bu serginin bir parçası olmaktan onur duyuyoruz. Arkas Sanat Merkezi ile sadece bilimsel işbirliği değil bir dostluk ilişkimiz var. Üçüncü kez sergilerine eser veriyoruz. Bu sergide Malatya'da bulunan kazılardan ortaya çıkan eserler de var. Kazılar o dönem Fransa ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilere ayna tutuyor" diye konuştu.Sergi nedeniyle yazılı mesaj gönderen Louvre Müzesi Başkanı ve Müdürü Jean-Luc Martinez ise duygularını şöyle ifade etti:"Louvre Müzesi, kapılarını açtığı günden beri birinci sınıf sergilere ev sahipliği yapan ve aynı zamanda kültürel bir buluşma noktası olan Arkas Sanat Merkezi ile düzenli işbirliğini sürdürüyor. Müze arşivine ait, ilk kez ziyaretçiyle buluşacak bir koleksiyonu da içeren bu serginin bir parçası olmaktan son derece mutluyuz. Bu vesileyle, büyük bir sanat sever ve sanat destekçisi olan Lucien Arkas'a ve bu serginin küratörü olan Jean-Luc Maeso'ya olağanüstü şevkleri ve profesyonellikleri için teşekkür etmek istiyorum."Sergi 18 Aralık'a kadar gezilebilecek.