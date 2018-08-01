Aşık Veysel’de “Yeni Türkü” rüzgarı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Açıkhava konserleri kapsamında sahne alan efsane grup “Yeni Türkü”, Bornova Aşık Veysel Amfi Tiyatrosu’nda gönülleri bir kez daha fethetti. Grubun solisti Derya Köroğlu, “İzmir’de olmak bir harika” dedi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi ve Kültürpark'ta düzenlediği sanat etkinlikleri İzmirliler’e birbirinden keyifli yaz akşamları yaşatıyor. “Aşık Veysel Açıkhava Konserleri” kapsamında Bornova Aşık Veysel Amfi Tiyatrosu’nda sahne alan efsane grup “Yeni Türkü” birbirinden güzel şarkılarıyla gönülleri yeniden fethetti. 1977 yılında kurulan grubun en çok sevilen “Buğdayın Türküsü”, “Maskeli Balo”, “Telli Telli”, “Başka Türlü Bir Şey”, “Olmasa Mektubun”, “Aşk Yeniden”, “Yağmurun Elleri” gibi isimleri parçalarına İzmirliler coşkuyla eşlik etti. Grubun solisti Derya Köroğlu, “olmasa mektubum” isimli şarkılarını İzmir'de söylemekten ayrı bir keyif aldığını belirterek, “Bu şarkı çok güzel. İzmir’de bu şarkıyı söylemek çok güzel. Çünkü İzmir çok güzel. Bizi sizlerle buluşturan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” dedi. Konseri İzmirlilerle birlikte Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan da sonuna kadar dinledi.