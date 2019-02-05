Aşkın Müziği'ni söylediler

Türk opera sanatının iki önemli ismi Hakan Aysev ve Levent Gündüz, AASSM'ye tarihi gecelerinden birini daha yaşattı.

Aşkın Müziği'ni söylediler
05 Şubat 2019 Salı 11:05

Zafer Çebi Orkestrası eşliğinde sahne alan ikili, 2,5 saatlik performanslarıyla ayakta alkışlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), Şubat ayının ilk konserinde Tenor Hakan Aysev, Levent Gündüz ve Zafer Çebi Orkestrası'na ev sahipliği yaptı. 'Aşkın Müziği' adı verilen konsere İzmirli sanatseverlerin ilgisi yoğun oldu.

Zafer Çebi Orkestrası eşliğinde sahne alan ünlü tenor Hakan Aysev ve Levent Gündüz, solo ve düetleriyle büyük beğeni topladı. İkili, Tanju Okan'dan Barış Manço'ya, Dario Moreno'dan Neşet Ertaş'a geniş bir yelpazeyle salonu coşturdu. Seyircilerle interaktif bir şekilde konser veren sanatçıların iki buçuk saatlik performansı ayakta alkışlandı.

Hakan Aysev, kente böylesine güzel bir salon kazandırdığı için İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Etiketler; #opera #Hakan Aysev #Levent Gündüz #ahmed adnan saygun sanat merkezi #Aşkın Müziği
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