Atatürk'ün hatırası burada yaşatılıyor

İzmir, 1. Kordon (Atatürk Caddesi) üzerindeki 1875 yılından kalma köşk şu anda Atatürk Müzesi olarak kullanılıyor. 1941 yılında açılışı gerçekleşen müzenin içini gezerken, Kurtuluş mücadelesi ve o dönemde Atatürk'ün yaşam şekline dair izler bulacaksınız

Burcu Özkan- 9 Eylül 1922'de sahibi tarafından terk edildikten sonra müzede, 17 Şubat 1923'te İzmir İktisat Kongresi toplandığında Atatürk şahsi çalışmalarını burada yürütmüştür. O nedenle Müzenin içinde karargahın toplantılarının tasvirini taşıyan balmumu heykelleri bulunuyor.

Köşk, 13 Ekim 1926'da İzmir Belediyesi tarafından satın alınarak ve bazı yeni eşyalar da konularak Atatürk'e hediye edildikten sonra Atatürk, 1930-1934 yılları arasında İzmir'e her gelişinde bu evde kalmaya başladı.



Bina, Osmanlı ve Levanten mimarisi karışımından meydana gelen neoklasik tarzda bir yapı. Zemin ve 1. kattan oluşan müzenin her köşesinde tarihin kokusunu hissedeceksiniz. Müze girişinde tam karşınızda bulunan toplantı odası İzmir İktisat Kongresi döneminin adeta bir yansıması. Hemen yanındaki kütüphane ise son derece etkileyici.



Tüm zemin kat tabanı büyük boy mermer plakalarla döşeli. 1. katta ise Atatürk'ün kullanım odaları bulunuyor. Bunlar: Toplantı Salonu, Çalışma Odası, Yatak Odası, Misafir Odası, Berber Odası, Yaver Odası, Bekleme-Kabul Odası, Kütüphane, Yemek Odası ve Banyo.

Toplantı salonunda ortada yeşil çuhalı rulet masası ve etrafında 12 adet Cosmos marka sandalye yer almakta.

Salon duvarlarına dayalı 10 küçük boy maun sandalyelerin arkalıklarındaki çini plakalar üzerinde Shakespeare'in eserlerinden kimi sahneler canlandırılmıştır.



Atatürk'ün berberi Mehmet Tanrıkut Mete'nin kendine ait yeri olması, kurdukları dostluğunda adeta nişanesi. Berber odasında yer alan şu yazı Atatürk'ün bilinmeyen yönlerini de ortaya koyuyor; Annesi Zübeyde Hanım, 'Mustafam, küçük çocukken bile gayet temiz giyinirdi' dediği Atatürk, görünüşüne de özen gösterirdi. 'Giyimine dikkat etmeyen insanın ne kendisine ne de topluma saygısı yoktur' diyen Atatürk, askeri ve sivilhayatı boyunca halkının karşısına her zaman zarif ve şık kıyafetleriyle çıktı. O giyimiyle modern Türk insanını temsil etti.

Atatürk'ün berberi Mehmet Tanrıkut Mete hakkında bilgiler yer alıyor. 1925 yılında Atatürk'ün berberi olarak işe başlayan Mete, Atatürk'ün vefatına kadar, aralıksız 13 yıl boyunca, en yakının da yer alan kişilerden biri oldu. Selanik doğumlu olan Mete, Atatürk'ün vefatının ardından görevinden ayrılarak ailesi ile birlikte Yalova'ya yerleşti ve 1967 yılında hayatını kaybetti.



Uzun yıllar Atatürk'ün içinde yaşadığı bina, 10 Kasım 1938'de Atatürk'ün vefatı üzerine, kız kardeşi Makbule Baysan'a veraset yoluyla intikal etti. Şun ise halka açık ve tamamen ücretsiz Atatürk Müzesi olarak kullanılıyor.