Aydın'da, Kahvede Şenlik Var

Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Türk tiyatrosunun klasiklerinden birini sergiliyor.

Usta edebiyatçı Sabahattin Kudret Aksal'ın 'Kahvede Şenlik Var' adlı oyununun ilk gösterisi Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirildi.

Bir kadınla bir erkeğin randevulaştıkları kahvehanede arabulucu bir garsonla birbirlerini tanımalarını konu alan oyunda, toplum tarafından biçimlendirilen insan ilişkileri ve kurallar, tartışmacı bir gözle değerlendiriliyor. Garsonu merkeze alarak ve onun yönlendirmesiyle kadınla erkeğin iç dünyasına yapılan yolculukta, evliliğe bakış açıları ve hayattan beklentiler ortaya seriliyor.

Çocuklara özel oyun

Şehir Tiyatrosu oyuncuları tarafından başarıyla canlandırılan karakterlerle 'Kahvede Şenlik Var' oyunu, önümüzdeki günlerde de seyircilerle buluşmaya devam edecek. Oyun, ocak ayı boyunca her salı akşamı Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda izlenebilecek. Oyunun başlama saati ise 20:00. Oyunlara olan yoğun talepten dolayı, oyunu izlemek isteyen Aydınlılar ücretsiz biletlerini Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nden alabilirler. Diğer taraftan çocukları da unutmayan Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 'Süper Kahraman Pak Çocuk' oyununu da küçük izleyicilerle buluşturmaya devam ediyor. Şimdiye kadar binlerce çocukla buluşan ve çocuklar tarafından çok sevilen oyun, ocak ayı boyunca her çarşamba günü saat 10'da ve 14'te, her pazar günü de saat 14'te Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda izleyici karşısına çıkacak.