Azeri sanatçı İzmir'e geliyor

Albümleri Azerbaycan’dan Amerika’ya uzanan geniş bir coğrafyada dinlenen ünlü sanatçı Alim Qasimov, Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ‘1 Festival İzmir’in en renkli konserlerinden birine imza atacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) tarafından düzenlenen “1 Festival İzmir”, sanatseverleri seçkin isimlerle buluşturmaya devam ediyor. Dünyanın önde gelen muğam (Azeri klasik müziği) yorumcuları arasında yer alan Azeri ses sanatçısı Alim Qasımov, festival kapsamında 30 Kasım 2016 Çarşamba akşamı sahneye çıkacak. Farklı yorumuyla tanınan ünlü sanatçıya, İzmir’de yaptığı başarılı projelerle öne çıkan Camerata İzmir grubu eşlik edecek. Büyük Salon’da saat 20.00’de başlayacak konserde çalınacak eserlerin düzenlemelerini yapan Hakan Şensoy, aynı zamanda konserin şefliğini de üstlenecek.





UNESCO Müzik Ödülü sahibi



1999 yılında UNESCO Müzik Ödülü’ne de layık görülen Alim Qasımov, 2015 yılında Bakü’de gerçekleşen Avrupa Oyunları açılışındaki performansıyla uzun süre konuşulmuştu. Qasımov, Azerbaycan'ın klasik müziği olan muğamın etkili icracılarından olmasının yanında, sufi geleneğinden esinlenen müziği ile de dikkat çekiyor. Azerbaycan’dan Amerika’ya uzanan geniş bir coğrafyada albümleri dinlenen sanatç ının ülkesindeki aşık tarzı halk müziği geleneğini de içinde barındıran müziğine, Türk ve Fars edebiyatının önemli isimleri de kaynaklık ediyor. Sanatçının müzik kariyerindeki en önemli albümleri `The Legendary Art of Mugham` ve `Love`s Deep Ocean` adını taşıyor.





Festival başlıyor



İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen “1 Festival İzmir”, birbirinden ünlü sanatçı ve grupları ağırlıyor. Açılışını 28 Kasım Pazartesi akşamı Richard Bona ile Mandekan Cubano’nun yapacağı festivalin ikinci konuğu ise pop müziğinin yıldız isimlerinden Kenan Doğulu olacak. 29 Kasım 2016 Salı akşamı Büyük Salon’da sahne alacak Doğulu, İzmirli hayranlarının karşısına bu kez caz ağırlıklı bir repertuvarla çıkacak. Festivalin kapanış konserini 3 Aralık akşamı Kerem Görsev verecek.



