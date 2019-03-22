Baharın gelişi şarkılarla kutlandı

Konak Belediyesi Ziya Zişan Saadet Aytulun Kardeşler İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi Türk Sanat Müziği Korosu kursiyerleri 'Bahara Merhaba' konseri verdi. Baharın gelişi, en güzel şarkılarla kutlandı.

Konak Belediyesi Ziya Zişan Saadet Aytulun Kardeşler İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi Türk Sanat Müziği Korosu kursiyerleri 'Bahara Merhaba' konseri verdi. Güzelyalı Kültür Merkezi Nazım Hikmet Salonu'nda verilen konseri yüzlerce güftesi ve şiiri bulunan şair Yalçın Benlican'ın yanı sıra çok sayıda sanatsever ile merkezin kursiyerleri izledi.

Şef Mustafa Dalçam yönetimindeki konserin sunumunu Handan Aşan Konter üstlendi. Kadın, Sosyal Politikalar ve Projeler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve iki bölümden oluşan konserde hem koristler hem solistler profesyonel ses sanatçılarını aratmayacak performanslarıyla izleyenleri hayran bıraktı.

İlk kez seslendirdi

Nasıl Geçti Habersiz, Eledim Eledim Höllük Eledim, Kırılsın Ellerim, Sevda Sevda, Sus Sus Kimseler Duymasın gibi hem hareketli hem duygusal şarkıların yer aldığı konserde sürprizler de vardı. Koro üyesi, 1927 yılı doğumlu Dündar Erkul'un sözlerini yazdığı, Şef Mustafa Dalçam'ın bestelediği Kıyamam Sana şarkısını yine Mustafa Dalçam seslendirdi. Şarkıyı ilk kez seslendirdiğini dile getiren Dalçam, şarkının güftesini yazan Dündar Erkul'a teşekkür etti.

55 yaş ve üstü kişilerden oluşan Ziya Zişan Saadet Aytulun Kardeşler İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi Türk Sanat Müziği Korosu'nun söylediği şarkılara zaman zaman izleyenler de eşlik etti. Baharın gelişini şarkılarla kutlayan ve unutulmaz bir konsere imza atan koro şefi Mustafa Dalçam'a Kadın, Sosyal Politikalar ve Projeler Müdürü Ayşegül Altınbaş konser sonunda teşekkür çiçeği sundu.