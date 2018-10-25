İzmir'de 13. Balkanlılar Halk Dansları Festivali başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl 13'üncüsü düzenlenen festivale Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Karadağ, Kosova, Makedonya, Romanya, Sırbistan ve Yunanistan'dan ekipler katılıyor.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifiyle 1935 ve 1936 yılında iki kez gerçekleştirilip sonlandırılan ve 71 yıllık aranın ardından, 2007 yılından itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden hayata geçirilen Balkanlılar Halk Dansları Festivali'nin açılışı Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı.

Festivalin açılış gösterisinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü halk dansları topluluğu "Zeybek" oynadı.

Gösterinin ardından törene katılanlar ve halk oyunları ekipleri Gündoğdu Meydanı'na yürüdü.

Gündoğdu Meydanı'nda Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Karadağ, Kosova, Makedonya, Romanya, Sırbistan ve Yunanistan’ın halk oyunları ekipleri gösteri sundu.

Festival kapsamında ev sahibi Türkiye'nin yanı sıra konuk ekipler 2 gün boyunca Gaziemir Sarnıç ve Çiğli Cumhuriyet Meydanı, Buca Kasaplar ile Bornova Çamdibi Atatürk Parkı'nda gösteriler sergileyecek.

Festival, 26 Ekim akşamı Kültürpark İzmir Sanat Merkezi'nde mübadele öyküsünü anlatan "Neresi Sıla Bize Neresi Gurbet" isimli tiyatro oyunu ile sona erecek.